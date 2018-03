Hat jetzt eine eigene Facebook-Seite: Das Bremer Staatsarchiv. (Frank Thomas Koch)

Das Staatsarchiv Bremen hat jetzt eine eigene Facebook-Seite. Auf dieser will das Archiv über Veranstaltungen, Neuigkeiten und Angebote informieren.

Wie viele andere Staatsarchive hat auch das Bremer Staatsarchiv am Tag des offenen Archivs geöffnet. Dieser findet an diesem Sonnabend und Sonntag, 3. und 4. März, statt. Das Bremer Staatsarchiv hat am Sonnabend für Interessierte geöffnet.

Weitere Teilnehmer aus Bremen und umzu sind die Universität Bremen, das Stadtarchiv Bremerhaven sowie das Archiv für deutsche Polarforschung (AdP) des Alfred-Wegener-Instituts (AWI). Eine komplette Übersicht finden Sie hier.