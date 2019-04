Die Bürgerschaft soll noch im Mai das Besoldungspaket absegnen (Mohssen Assanimoghaddam / dpa)

Die aktiven und pensionierten bremischen Landesbeamten können sich auf eine Erhöhung ihrer Bezüge rückwirkend zum 1. Januar freuen. Der Senat hat am Dienstag ein umfangreiches Besoldungspaket beschlossen, das nun noch von der Bürgerschaft abgesegnet werden muss. Dies gilt als Formsache und soll im Mai geschehen, also noch vor der Bürgerschaftswahl.

Wie berichtet, übernimmt Bremen den im März zustande gekommenen Tarifabschluss für die Angestellten des öffentlichen Dienstes auch für die verbeamteten Staatsdiener. 2019 gibt es 3,2 Prozent mehr, Anfang 2020 einen weiteren Aufschlag in gleicher Höhe und in 2021 ein Plus von 1,4 Prozent. Pädagogen an Grundschulen und im Sekundarbereich I sollen in Bremen ab August 2021 nach der Besoldungsstufe A 13 bezahlt werden. Das sind zwischen 420 und 500 Euro mehr als bisher. In der Übergangszeit sollen sie bereits durch Zulagen schrittweise an dieses Gehaltsniveau herangeführt werden.

Finanzsenatorin Karoline Linnert bekannte sich einer schriftlichen Erklärung insbesondere zur höheren Dotierung der Lehrerstellen. Damit „bezahlen wir alle Lehrkräfte unabhängig von der Schulart gleich. Schließlich sind die Ausbildungen inzwischen genauso lang, auch die Ausbildungsinhalte wurden bereits angeglichen. Inklusion und die Heterogenität der Lerngruppen führen dazu, dass die Anforderungen gleichermaßen anspruchsvoll sind. Deshalb ist die Anhebung auf A 13 gerecht“, so Linnert. Die Verbesserungen dienten auch einer Attraktivitätssteigerung des bremischen Schuldienstes, um im bundesweiten Wettbewerb um qualifizierte Lehrkräfte bestehen zu können.