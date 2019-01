Baustaatsrat Jens Deutschendorf verlässt Bremen. (Frank Thomas Koch)

Der Staatsrat im Bremer Senatsratsressort für Bau, Umwelt und Verkehr, Jens Deutschendorf, verlässt die Hansestadt und wird Staatssekretär in Hessen. Das hat der WESER-KURIER aus sicherer Quelle erfahren. Er wird dort der neuen Landesregierung aus CDU und Grünen angehören, die am Freitag im Landtag in Wiesbaden gewählt werden soll. Deutschendorf soll unter Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir wirken, der auch die Zuständigkeit für Verkehr und Landesentwicklung hat. Der scheidende Staatsrat hatte sein Amt in Bremen erst im Sommer 2017 als Nachfolger von Gabriele Fridrich angetreten. Zuvor war er stellvertretender Landrat im hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg. Er gilt als bestens vernetzt bei den hessischen Grünen. Bis zur Bürgerschaftswahl am 26. Mai und der anschließenden Bildung eines neuen Senats wird der zweite Staatsrat im Bau-, Umwelt- und Verkehrsressort, Ronny Meyer, Deutschendorfs Aufgaben mit wahrnehmen.