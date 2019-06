Die Anregung zu der lateinischen Version stammt von einem Latein-Lehrer. (Christina Kuhaupt)

Auch Menschen ohne Lateinkenntnisse dürften angesichts des Titels wissen, worum es geht: „De musicis Bremensibus“ der „fratrum Grimm“ ist just in der „Editio Temmen“ erschienen. Es handelt sich um die lateinische Ausgabe der Stadtmusikanten in der eigenwilligen Erzählweise von Janosch. Die Übersetzung erstreckt sich bis in die bibliografischen Angaben.

Die Anregung dazu stamme von einem Latein-Lehrer, sagt Verleger Horst Temmen. „Er hoffte auf Unterrichtsmaterial, an dem die Schüler Spaß haben. Sonst muss man so was wie der ,Der Gallische Krieg' übersetzen, das kenne ich noch aus meinem eigenen Lateinunterricht.“ Den hat Temmen nach drei Jahren aufgegeben. Seine Note sei Hinweis genug gewesen, nicht unbedingt das große Latinum anzustreben.

Für die Übersetzung zeichnet Berit Wenderhold verantwortlich, die Latein am Hermann-Böse-Gymnasium unterrichtet und sich auch auf andere Weise mit außergewöhnlichen Übersetzungen beschäftigt: Sie gehört zu dem Team, das für den lateinischen Nachrichten-Rückblick von „Radiophonia Bremensis“ sorgt.

Der Janosch-Übersetzung habe sie sich gerne gestellt, sagt Berit Wenderhold. „Ich habe schon immer mit Aufgaben geliebäugelt, bei denen Latein auf diese Weise verwendet wird.“ Janoschs Version des Märchens habe sich nicht etwa Wort für Wort übertragen lassen. „Sprache unterliegt einem Wandlungsprozess, sie ändert sich ständig. Das Lateinische ist dagegen praktisch eingefroren.“ Das sei die Herausforderung, auch bei der Übertragung aktueller Nachrichten ins Lateinische für Bremen Zwei.

Im Falle der Stadtmusikanten habe sie es ebenfalls mit einem speziellen Vokabular zu tun gehabt. „Mir war es wichtig, Janoschs Wortwitz beizubehalten“. Worte wie „Sackträger“ – Janosch' Synonym für Esel – habe sie entsprechend abgeleitet, vom Wort Sanftenträger, so kam es zum „Saccicarius“. Die Übersetzungsarbeit „hat mir großen Spaß gemacht und besser geklappt als gedacht“.

1000 Exemplare umfasst die erste Auflage. Die Erfahrung lehre, nicht zu viele Bücher auf Anhieb zu drucken, sagt Daniela Frankenstein, die bei der Edition Temmen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Zum einen stoße man gelegentlich doch noch auf einen Fehler, den man in einer zweiten Auflage schneller korrigieren könne. Zum anderen habe er schlecht einschätzen können, sagt Horst Temmen, ob sich für eine solche Ausgabe genug Liebhaber finden. Sie finden sich: „Der Verkauf ist gut angelaufen.“

Es seien indes nicht Bremer Schulen, die die Stadtmusikanten auf Lateinisch in Klassenstärke orderten – bislang. Das könne sich noch ändern, schließlich sei die Anregung zu der Ausgabe gerade aus diesen Kreisen gekommen. Berit Wenderhold jedenfalls kann sich vorstellen, „De musicis Bremensibus“ im Unterricht einzusetzen. Der Inhalt sei bekannt, der Anteil wörtlicher Rede hoch, die Sätze seien kurz, die Illustrationen nicht nur schön anzusehen, sondern erleichterten auch das Verständnis.

Den außerschulischen Kundenkreis beschreibt Daniela Frankenstein so: Eltern oder Großeltern, die „De musicis Bremensibus“ Schülern schenken, die Latein lernen, oder Menschen, die den Band selbst erwerben, um Überbleibsel aus dem Unterricht hervorzukramen, ähnlich wie beispielsweise Käufer der lateinischen Ausgaben von Asterix und Obelix. Davon sind mittlerweile mehr als zwei Dutzend erschienen, darunter „Asterix apud Helvetios“ (Asterix bei den Schweizern) und „Certamen Principum“ (Der Kampf der Häuptlinge).

Janosch' Stadtmusikanten auf Latein? Abgehakt. Und nun? Eine hebräische Ausgabe fehle. „Bremen hat Haifa als Partnerstadt, das müssen wir eigentlich mal machen“, sagt Temmen. Und nicht nur Latein-Lehrer sind an ihn herangetreten, auch der Wunsch nach einer Übersetzung auf Alt-Griechisch sei bereits laut geworden. „Das kann ich mir auch vorstellen.“ Wofür sich der Verlag auch immer entscheiden mag – es wird die 15. Sprache.