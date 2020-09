Nicht leicht zu schätzen: Sind die in Bremen maximalen fünf Kubikmeter Sperrmüll erreicht oder passt noch etwas dazu? Die Volumenschätzung bleibt am Ende den Abfuhrprofis überlassen. (STRANGMANN)

Genauigkeit ist etwas, das Berthold Bauer als Beamter verinnerlicht und auch als Pensionär nicht abgelegt hat. Eine Eigenschaft, die er auch bei anderen bewundert. Manchmal aber bestaunt er sie auch, die Präzision, mit der seine Zeitgenossen zu Werke gehen. Kürzlich, als er für seine Schwägerin die Sperrmüllabfuhr bestellt hatte, gab es einmal mehr Anlass dazu: „Ein Mitarbeiter der Bremer Stadtreinigung betrachtete mit geschultem Blick den Sperrmüll und stellte fest, da steht zu viel auf dem Gehweg“, sagt Bauer. Jedenfalls sei es mehr als die erlaubte Höchstmenge von fünf Kubikmetern gewesen. Berthold Bauer, der „genau auf der Grenze zwischen Blumenthal und Lüssum“ wohnt, wundert sich noch immer: „Wie haben die das gemacht?“

Auf seine Frage, um wie viel der wohlgeordnete Stapel aus Sesseln, Schrankteilen, zerschnittenen Teppichböden, Stühlen, Tischen und anderem ausrangierten Hausstand denn zu groß sei, habe er zu hören bekommen: „Das sehen Sie dann, wenn wir wegfahren.“ Was Bauer sah, was übrig blieb, waren „drei Seitenteile eines ehemaligen Einbauschranks und zwei Einlegeböden“, die von der Stadtreinigung zurückgelassen worden waren. Weil sich der Nordbremer bei aller Sympathie für Exaktheit auch einigen Humor bewahrt hat, rechnete er spaßeshalber nach. Dabei kam heraus: Das Raummaß der Überbleibsel betrug 0,09 Kubikmeter.

Auch schon acht oder neuen Kubikmeter Sperrmüll mitgenommen

„Steht es dafür, dass für so eine kleine Menge ein weiteres Mal die Abfuhr bestellt wird?“, fragt sich Berthold Bauer. Und ob es nicht so sei, dass andere vielleicht das Höchstmaß nicht ausreizten und sich am Ende alles mengenmäßig ausgleiche. Offenbar nicht. „Schilda lässt grüßen“, sagt Bauer. „Ich bin auch schon an etlichen Sperrmüllhaufen mit acht, neun oder zehn Kubikmetern Größe vorbeigekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Straßenreinigung das liegen lässt, wenn jemand auszieht und seinen Hausstand vor die Tür stellt.“

Bauer zersägte seine „lächerlichen paar Bretter“ und fuhr sie mit dem Auto zur Recyclingstation. „Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Als Nachbar meiner Schwägerin hätte ich für die Reste noch mal die Abfuhr bestellen können“, sagt er. Rätselhaft bleibt ihm, wie die Stadtreinigungsmitarbeiter das Sperrmüllhaufenvolumen quasi bis auf zwei Stellen hinterm Komma abschätzen können. Mit bloßem Auge, denn Sperrmüllometer oder wie entsprechende Hilfsmittel heißen könnten, gibt es nicht – soweit der Laie weiß.

Ein Seitenblick auf die Branche der Möbelspediteure macht deutlich: Der Profi hingegen hat so seine Methoden. Klaus Reichel beispielsweise, einer der Chefs des Umzugsunternehmens Dullien im Steintor, muss täglich abschätzen, welches Raummaß der Lastwagen für wessen Hausstand bieten muss. „Es gibt Erfahrungswerte, jedes Möbelstück hat so seine Raumeinheit. Auf Stühle und Topfpflanzen kann man nichts draufstellen, das ist dabei schon einkalkuliert“, sagt Reichel. „Je nach Beschaffenheit hat ein aufgebauter Schrank schon fünf Kubikmeter. Wenn er kurz und klein gemacht wurde, sind es vielleicht noch drei.“ Als Faustregel könne man von einer Schätzgenauigkeit von „plus/minus 15 Prozent“ ausgehen. Allzu hoch liegt die Genauigkeitslatte also nicht, für das eine oder andere Brett bleibt demnach schon noch Luft.

Antje von Horn, Sprecherin der Bremer Stadtreinigung, weiß, dass es bei fast 38 000 Sperrmüllabfuhren jährlich ab und an Meinungsverschiedenheiten über das Volumen gibt. „Meistens lässt sich das mit dem Zollstock leicht klären. Wenn es nur ein bisschen mehr ist, ist das auch okay.“ Die Mitarbeiter seien nicht nur gut geschult, sondern auch bestens geübt: „Sie müssen ja im Auge behalten, was ins Fahrzeug passt, und zusätzliche Leerungen bringen den ganzen Tourenplan durcheinander, weil sie viel Zeit kosten. Das muss man uns zugestehen, dass wir planen müssen.“ Schon bei der Anmeldung gebe es eine Kundenberatung, bei der abgefragt werde, was denn an die Straße gestellt werden solle. „Ein Zweiertrupp vorweg sichtet und hält Kontakt zum Kundenzentrum, das sofort Kontakt zum Besteller aufnimmt, wenn zu viel draußen steht.“ Das kann schon mal mit einer Abfuhr enden.

Zur Sache

Bremer Müll in Zahlen

Jeder der 306.000 Bremer Privathaushalte (im Jahr 2018) kann einmal pro Jahr kostenlos die Bremer Stadtreinigung bestellen, um bis zu fünf Kubikmeter Sperrmüll abholen zu lassen. Pro Haushalt leben im Durchschnitt 1,85 Personen. Pro Kopf haben Bremerinnen und Bremer (im Jahr 2016) 198 Kilogramm Haus- und Sperrmüll und 84 Kilogramm organische Abfälle verursacht. Insgesamt wurden 2016 stadtweit 112.899 Tonnen Haushaltsabfälle und 48 053 Tonnen organische Abfälle abgefahren. (Zahlenangaben laut Statistischem Landesamt, jeweils neueste Daten.)