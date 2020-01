Aus Sicherheitsgründen durften Fahrzeuge dieses Jahr zum End- und Beladen außerhalb der Öffnungszeiten nicht zu ihrem Stand fahren. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Seit mehr als 25 Jahren betreibt Peter Erfurt aus Hellwege nach eigenen Angaben einen Stand auf dem Bremer Weihnachtsmarkt. Vor dem Rathaus, mit Blick auf den Dom. Er habe seinen Stand extra für diesen Platz an der Ecke angefertigt, sagt er. Mit Kunsthandwerk und günstigem Schmuck sei er angefangen, mittlerweile führe er einen Handel für Edelstein-Schmuck, stelle auf internationalen Messen aus. Die Geschäfte liefen gut, sagt er – auch auf dem Weihnachtsmarkt. Er komme jedes Jahr auch deshalb nach Bremen, weil hier alles angefangen habe.

Doch in diesem Jahr hat sich Erfurt von seinen Kundinnen und Kunden in Bremen verabschiedet. „Das tue ich mir nicht mehr an“, sagt er. „Ärger verdirbt den Spaß an der Arbeit.“ Ein Streit mit der Marktleitung ist eskaliert. Der Grund: Jahrelang habe er pünktlich zum Marktschluss mit einem Auto zum Stand fahren dürfen, um den Schmuck einladen zu dürfen, damit dieser nicht in der Nacht gestohlen wird. In diesem Jahr achtete die Marktleitung aber darauf, dass Fahrzeuge frühestens nach einer Übergangszeit von 30 Minuten nach dem Schließen der Buden auf das Gelände fahren. Für Erfurt ist das ein Problem, sagt er.

„Das bedeutet nicht nur eine halbe Stunde längere Arbeitszeit, sondern es muss jeden Abend eine dritte Person mit dem Auto kommen“, sagt er. Denn es drohe ein Raub, wenn ein Mitarbeiter mit der Ware allein in dem Stand bliebe, ringsum aber alle Lichter aus seien und die Polizei längst abgezogen sei. Die von den Schaustellern bestellten Nachtwächter, die nachts über das Gelände patrouillieren, kämen erst später. Er fragte daher bei der Marktverwaltung nach einer Sondergenehmigung, damit er das Gelände schon früher befahren kann.

Das lehnte die jedoch ab. Erfurt schrieb Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) einen Brief, in dem heißt es: „Es wäre schön, wenn Sie vielleicht doch noch eine Lösung finden könnten, die uns eine Perspektive auch für eine zukünftige Teilnahme am Bremer Weihnachtsmarkt gibt.“ Im Auftrag der Senatorin antwortete Marktleiterin Marita Wessel-Niepel in einem Schreiben, das dem WESER-KURIER vorliegt: „Um Unfälle zu vermeiden, werden für das Befahren der Marktfläche feste Zeiten vorgegeben. [...] Ein Befahren des Marktgeländes während der Öffnungszeiten ist aus Sicherheitsgründen nicht vertretbar.“

Auch in der Zeit kurz nach Ende der Öffnungszeiten sei der Markt immer noch gut besucht. Zudem schreibt Wessel-Niepel, wenn Betreiber einen Sicherheitsdienst für den Auf- oder Abbau für notwendig erachteten, müssten sie sich selbst darum kümmern. Zudem seien die Gänge in der historischen Innenstadt ohnehin schon eng, was für die Besucher seinen Reiz ausmache, aber auch besondere Sicherheitsanforderungen mit sich bringe.

Auf Nachfrage beim Wirtschaftsressort sagt Sprecher Kai Stührenberg, der Fall von Peter Erfurt sei bisher ein Einzelfall. Es lägen keine weiteren Anträge auf eine Sonderregelung vor. Die Behörde habe großes Interesse daran, viele Kunsthandwerker auf dem Weihnachtsmarkt zu haben und man sei bemüht, im Vorfeld Lösungen mit den Standbetreibern zu finden. „Dabei können wir aber nicht jedem Einzelfall gerecht werden, sondern brauchen Lösungen, die für die Gesamtheit der Betreiber funktionieren“, erklärt Stührenberg.

Peter Erfurt sieht ein grundsätzliches Problem: Die Stadt treffe Absprachen mit dem Schaustellerverband, kleine Stände und Einzelpersonen blieben außen vor. Die größeren Stände auf dem Weihnachtsmarkt erhielten so mehr Gewicht. „Ich sehe auch nicht ein, dass ich mir jetzt eine Lobby anschaffe, nur weil ich auf dem Weihnachtsmarkt einen Stand habe“, sagt Erfurt. Er vermisse die Bereitschaft der Marktleitung, überhaupt irgendeinen Lösungsansatz zu finden.