Noch geben die Zahlen der Steuerschätzung Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) Anlass zur Freude. (Frank Thomas Koch)

Die Steuereinnahmen des kleinsten Bundeslandes steigen für 2018 und 2019 weiter an, allerdings entwickeln sich die Zuwächse nicht mehr so rasant wie in den Vorjahren. Das geht aus Berechnungen der Finanzbehörde auf der Grundlage der Herbst-Steuerschätzung hervor. Demnach wird das Land Bremen 2018 rund 28 Millionen Euro mehr einnehmen, als noch im Mai erwartet wurde. 2019 werden die Einnahmen die Frühjahrsschätzung immerhin noch um 9 Millionen Euro übertreffen. Für die Jahre 2020 bis 2023 wird eine weiterhin positive, aber abgeflachte Entwicklung angenommen. Damit liegen die Prognosen für Bremen im Bundestrend.

Etwas anders stellt sich die Entwicklung für die beiden Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven dar. Bremen fällt gegenüber der Mai-Steuerschätzung im laufenden Jahr zurück. Nach Informationen des WESER-KURIER liegt das daran, dass 2017 in erheblichem Umfang Gewerbesteuernachzahlungen von Unternehmen fällig wurden. Dieses Niveau wird 2018 nicht mehr erreicht.

Rückläufige Tendenz zeichnet sich ab

In Bremerhaven geht es mit den Steuereinnahmen dieses Jahr noch leicht aufwärts, für die Zeit danach zeichnet sich eine rückläufige Tendenz ab.

„Das Gesamtergebnis der aktuellen Steuerschätzung ist für Bremen in Ordnung“, findet Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne). Der Haushalt stehe auf soliden Füßen. „Bremen ist aber nach wie vor Haushaltsnotlageland. Um weiterhin auf dem Sanierungspfad zu bleiben, ist auch 2019 weiterhin Haushaltsdisziplin erforderlich. Entsprechend gibt es in Bremen keinen Spielraum für Steuersenkungen“, so Linnert.