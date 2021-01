Unterstützer von US-Präsident Trump stürmen das Kapitolgebäude in Washington, wo die Abgeordneten den Sieg des gewählten Präsidenten Biden für die Präsidentschaftswahlen im November bestätigen sollten. (Carol Guzy /ZUMA Wire /dpa)

Die Ereignisse von Washington haben weltweit für große Entrüstung und viele Reaktionen gesorgt. Vor allem ein Schaden für die Demokratie wird von vielen Politikern und Personen des öffentlichen Lebens rund um den Globus befürchtet. Wie haben in Bremen lebende Amerikaner die Ereignisse wahrgenommen, und was sagen sie zu den Ausschreitungen in der amerikanischen Hauptstadt? Der WESER-KURIER hat sich bei ihnen umgehört.

Martin Nonhoff - Politologe an der Universität Bremen

Am Tag nach dem Überfall aufs Kapitol bemerkte ein Beobachter, dass sich diese Ereignisse ähnlich ins kollektive amerikanische Gedächtnis einbrennen würden wie jene vom 11. September 2001. Dies zeigt die Dramatik des Geschehens: Wir wurden Zeugen eines direkten Angriffs auf die amerikanische Demokratie. Nun stellen sich vor allem vier Aufgaben:

Mehr zum Thema Liveblog zur Entwicklung in Amerika Die USA vor dem Regierungswechsel Nach der Bestätigung durch den Kongress besteht Gewissheit: Joe Biden wird am 20. Januar der 46. ... mehr »

Erstens darf der Angriff nicht unbeantwortet bleiben. Jene, die das Kongressgebäude erstürmt haben, müssen sich ebenso verantworten wie derjenige, der sie dazu angestachelt hat. Zweitens muss bis zur Amtsübergabe am 20. Januar die verbleibende Regierungsmannschaft im Weißen Haus das Handlungspotenzial des Präsidenten einschränken, wo immer es geht. Drittens muss die neu gewählte Regierung unter Joe Biden zusammen mit den gemäßigten Teilen der republikanischen Partei darauf hinwirken, die rechten Extremisten ins politische Abseits zu stellen.

Viertens schließlich muss ganz konkret die Rolle der Sicherheitskräfte überprüft werden. Dabei geht es nicht nur um die offenkundig falsche taktische Einschätzung der Lage. Auch die Frage, warum ein weißer, rechtsnationalistischer Mob fast ohne Gegenwehr das Kapitol stürmen und über Stunden besetzen konnte, muss diskutiert werden.

Lisa Wiedmann - Vorsitzende des Bremer Bezirks der „Democrats Abroad“

Den Angriff auf das Kapitol habe ich live bei CNN verfolgt. Eine Schande! Ich kann auch nicht verstehen, dass die Polizei angesichts der Menschenmenge überfordert war, was für eine Fehlplanung. Ich habe die ganze Zeit gedacht: Wo bleibt bloß die Nationalgarde? Aber ich muss leider sagen, dass es mich nicht überrascht hat, dass es dazu gekommen ist. Diese, man muss sie denke ich so nennen, Extremisten und Terroristen, leben in einer ganz anderen Realität. Das hat auch viel mit ihrem Medienkonsum über TV-Sender wie OAN oder Fox-News zu tun, die Verschwörungstheorien verbreiten, an denen sich diese Leute dann orientieren.

Ich glaube, man sollte sich Gedanken um die Demokratie in Amerika machen, aber keine Sorgen. Wir erleben außergewöhnliche Zeiten. Donald Trump hat ziemlich viel zerstört, aber so krass das alles ist: Die gewaltbereiten Menschen sind eine Minderheit, niemand will ernsthaft einen Bürgerkrieg. Ihr Verhalten können wir uns nicht gefallen lassen. Wir sollten unsere Gesetze nutzen und Prozesse gegen jeden führen, der das Gelände des Kapitols betreten hat. Beruhigend ist, dass sich unser Oberstes Gericht gegen Trump gewandt hat, obwohl er dort drei Richter installiert hat. Das gibt mir Hoffnung.

Karen Smith Stegen - Politikprofessorin an der Jacobs University

Was ich meinen Studenten beibringe, ist, dass Demokratie wie eine seltene Treibhausblume ist. Es erfordert besondere Bedingungen, dass sie Wurzeln schlagen und überleben kann. Zu diesen Bedingungen gehört, was Demokratietheoretiker „gegenseitige Sicherheit“ nennen. Das Vertrauen, dass der verlierende Gegner Sie nicht angreift, wenn Sie eine Wahl gewinnen. Und die Verlierer müssen auch darauf vertrauen können, dass der Gewinner sie nicht angreift. Dies stand gestern auf dem Spiel.

Mehr zum Thema Bidens Sieg bei Präsidentschaftswahl bestätigt Trump-Anhänger stürmen US-Kongress in Washington Proteste wütender Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in Washington sind am ... mehr »

Ich hatte direkt nach der Wahl erwartet, dass es Straßenkämpfe geben könnte. Damals war ich erleichtert, dass es sie nicht gegeben hat. Für die Zertifizierung der Wahlleute-Stimmen hatte ich mit Protesten gerechnet, aber niemals mit so einem Angriff. Unglaublich fand ich auch, dass das Parlament, das ja voll war mit wichtigen Politikern, nicht besser geschützt war. Das war bei den Black-Lives-Matter-Protesten infolge des Tods von George Floyd ganz anders, da standen reihenweise schwer bewaffnete Spezialkräfte vor dem Kapitol. Es muss eine Kommission gebildet werden, die das Ganze aufklärt.

Letztendlich könnte der Angriff aber auch einen Vorteil für unsere Demokratie haben, nämlich den, dass Trump und seine Leute endlich merken, dass sie zu weit gegangen sind.

Patrick Pannese - US Hightech-Manager zurzeit in Bremen

Am Mittwochabend habe ich live die Abstimmungen im Fernsehen geschaut, und als ein Abgeordneter für Trumps Seite sprach, wurde plötzlich die komplette Sitzung unterbrochen. Da dachte ich, dass draußen etwas passiert. 20 Minuten später sah ich die ersten Bilder von außen. Ich kann das nicht glauben. Das passierte zuletzt, als die Briten im Jahr 1814 das US-Kapitol niederbrannten. Was dort geschah, ist für mich inländischer Terrorismus. Sowas war für mich bisher undenkbar und ist unentschuldbar. Ich glaube definitiv, dass Trump nicht fähig ist, um weiterhin als Präsident der Vereinigten Staaten zu agieren.

Gemäß des 25th Amendment (25. Zusatzartikel, Anm. d. Red.) der US-amerikanischen Verfassung hoffe ich, dass Trump noch vor Ende seiner Amtszeit abgesetzt wird und anschließend für all seine Verbrechen, die er begangen hat, rechtmäßig verurteilt wird. Dazu sollte er auch zur Rechenschaft gezogen werden für die vier Menschen, die am Mittwochabend während der Ausschreitungen am US-Kapitol zu Tode gekommen sind.“

(Neil Van Siclen)

Neil van Siclen - Präsident des Deutsch-Amerikanischen Clubs in Bremen

Der Angriff auf das Kapitol zeigt für mich eindeutig einen Putschversuch von Donald Trump. Er hat das zu verantworten, und er hat indirekte Unterstützung bekommen von republikanischen Senatoren wie Josh Hawley oder Ted Cruz, die Trumps Wähler aus opportunistischen Gründen nicht verlieren wollen. Auch 140 republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus haben durch ihre Haltung diese Geschehnisse mit zu verantworten. Diese Politiker haben nur ihre eigenen Machtinteressen im Sinn. Aus diesem Grund sollten sie durch solche ersetzt werden, die die Interessen des Volkes vertreten.

Dass es zu Protesten der Trump-Wähler kommen könnte, hatte ich erwartet, aber nicht, dass er seine Wähler auffordert, zum Capitol Hill zu marschieren und letztlich durch seine Wortwahl auch dazu, dort einzudringen. Donald Trump kennt keine Grenzen, er glaubt, er ist unantastbar.

Ich schaue schon länger mit Sorge auf mein Geburtsland, und diese jüngsten Ereignisse haben mich zutiefst beunruhigt. Es wird definitiv einer der wichtigsten Aufgaben des neuen Präsidenten Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris sein, das amerikanische Volk wieder zu einen. Joe Biden ist ein sehr besonnener, erfahrener Politiker, der eine gute Wahl ist, um zumindest die ersten Schritte auf diesem Weg zu gehen.

Magdalena Dieterle - Politikwissenschaftlerin

Als ich die Bilder gesehen habe, war ich schockiert. Ich denke aber, das war das logische Ende von dem, was Donald Trump begonnen hat. Er kann sich nicht von der Macht und seinem Amt lösen, nimmt dafür sogar Unruhen in Kauf. Und auch die Republikaner haben ihre Lektion nicht gelernt. Ich bin gespannt, was nun passiert, ob innerhalb der Partei eine Erneuerung stattfindet. Die Republikaner müssen den Menschen sagen, dass die Wahl korrekt abgelaufen ist, und es müsste ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump geben.

Ein Problem in den Staaten ist auch, dass viele gewaltbereite Menschen Waffen tragen und Gewalt damit immer präsent ist. Es gibt viele Menschen, die nicht mehr an die Demokratie glauben, die sich im Stich gelassen fühlen und die deshalb immer das Schlechteste annehmen. Der Riss geht durch viele Familien, die ich kenne. Es haben sich regelrechte Feindschaften gebildet, es geht nicht mehr darum, zu sagen: Du hast eine andere Meinung, aber ich akzeptiere das. Ich bin froh, dass meine Kinder hier in Deutschland und nicht in den USA zur Schule gehen.

Wie diese Kluft überwunden werden kann, ist eine der großen Fragen, die Amerika lösen muss. Ich hoffe, dass Joe Biden es schafft, dass die Menschen ihm zuhören.

Omar Woodard - Jugendcoach Ritterhude Badgers

Meine Mutter aus Georgia rief mich am Mittwoch völlig aufgelöst an. Ich habe das alles erst dann im Fernsehen gesehen. Mein erster Gedanke war: Das ist doch unglaublich, was da passiert! Auf den zweiten Blick ist es aber genau das nicht, wenn man sich das Jahr 2020 einmal genauer anschaut. Dass Menschen in dieser Form gewaltvoll ins Kapitol eingedrungen sind, kann man eigentlich nur als Putsch oder Verrat an der Demokratie bezeichnen. Das ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Für mich als Farbiger gibt es da aber auch noch eine andere Ebene. Es war in den vergangenen Jahren oft zu sehen, wie hart gegen Black-Lives-Matter-Aktivisten polizeilich vorgegangen wurde.

Wenn man sich die jüngsten Ereignisse ansieht, fragt man sich, warum da Menschen derart aggressiv durch das Kapitol rennen – und kaum etwas passiert. Man stelle sich mal vor, das wären in der Mehrzahl Farbige gewesen. Ich glaube jeder weiß, dass das dann einen anderen Verlauf genommen hätte. Es gibt immer noch viele gute Amerikaner, aber das Establishment ist alt und korrupt. Präsident Trump bringt das Schlimmste in den Menschen zum Vorschein. Es muss sich dringend etwas ändern. Mit Joe Biden und seinem Team verknüpfe ich die Hoffnung, dass sie die Menschen wieder zusammenbringen können.

Michael Mai - Trainer Eisbären Bremerhaven

Als Amerikaner, der stolz ist auf die Vergangenheit seines Heimatlandes, war ich sehr traurig über das, was am Mittwoch in Washington und was in den letzten Jahren mit den Wahlen und mit der Polizeigewalt passiert ist. Aus der Distanz ist die Situation in Amerika für mich schwer zu beurteilen, aber ich glaube, dass Donald Trump selbst von den Ereignissen überrascht worden ist. Ich bin gespannt, wie es weiter geht. Ich bin ein Christ und Republikaner, habe aber weder für Donald Trump noch früher für Hillary Clinton oder für Joe Biden gestimmt. Trump lügt und manipuliert sehr viel und spaltet damit die Gesellschaft.

Er ist eine Führungsperson im wirtschaftlichen Leben, aber er ist kein guter Führer der Vereinigten Staaten von Amerika, auch wenn er in seiner Amtszeit einiges gut gemacht hat. Ich glaube jedoch auch nicht, dass Joe Biden die richtige Antwort auf Trump ist. Auch die Demokraten verbreiten viele Lügen, manipulieren und spalten die Gesellschaft. Die Amerikaner haben die Lügen von beiden Seiten satt. Amerika befindet sich auf jeden Fall an einem ganz schwierigen Punkt. Vor 20 Jahren war meine Heimat für mich der beste Platz auf der Welt. Jetzt, nach fast 14 Jahren in Deutschland, bin ich froh, hier zu leben.

Elisabeth Motschmann ist Bundestagsabgeordnete der Bremer CDU. (Christina Kuhaupt)

„Das ist ein Schaden für die Demokratie“

Frau Motschmann, ein Sturm, ein Anschlag, ein Putsch – wie würden Sie bezeichnen, was da gestern in Washington geschehen ist?

Elisabeth Motschmann: Das ist ein Schaden für die Demokratie – die ich gleichwohl für stabil genug halte, diese Krise zu überwinden. Es ist entsetzlich, was da passiert ist. Die Geister, die Trump rief, die wird er nicht mehr los.

Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, dem auch Sie angehören, fordert die US-Republikaner auf, sich vom amtierenden Präsidenten Donald Trump zu trennen. Wäre damit etwas erreicht – Trump hat ja offenbar militante Unterstützer quer durch die Gesellschaft?

Ich hoffe, dass die republikanische Partei sich endlich abwendet von diesem Präsidenten. Das kann so nicht weitergehen. Ich stimme Norbert Röttgen zu: Donald Trump ist kein würdiger Repräsentant dieser Demokratie.

Als Sie die Bilder der Menschen auf den Stufen des Kapitols gesehen haben – hat Sie das an die Protestierenden vor dem Reichstagsgebäude Ende August erinnert?

Eine Sekunde lang ja. Aber letztlich ist das nicht vergleichbar. In Berlin waren das einige wenige, die in kürzester Zeit von den Stufen des Reichstagsgebäudes entfernt wurden.

Mehr zum Thema Sofortige Amtsenthebung von Trump gefordert Die Abkehr nach dem Aufruhr Nach dem Sturm von Anhängern Donald Trumps auf das US-Kapitol ist das Entsetzen groß. Immer mehr ... mehr »

Dennoch ist doch erkennbar, dass sich der Protest gegen Politik und deren Institutionen radikalisiert.

Ich habe mir die letzte Querdenker-Demonstration in Berlin von Weitem angeschaut. Und ja, Radikalisierung ist eine Gefahr für die Demokratie. Das sehen wir jetzt in Amerika und das sollte uns allen eine Warnung sein.

Sind die Ereignisse in Washington der ­Anfang oder das Ende von einer größeren gesellschaftlichen Entwicklung in den Vereinigten Staaten?

Ich hoffe sehr, dass allen klar wird, was Radikalisierung bedeutet. So ein Angriff auf das Herz der Demokratie könnte zum Umdenken bewegen, aber ob es das geben wird, das müssen die nächsten Wochen zeigen.

Das Gespräch führte Anja Maier.