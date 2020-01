Marina Kaiser, Stipendiatin des Deutschen Akademikerinnen-Bundes Bremen. (Christina Kuhaupt)

Den Schnee in diesem frühlingshaften Bremer Winter vermisst sie schon. Wie gern würde sie mit ihrem Mann und den Kindern einmal in den Winterurlaub fahren. Marina Kaiser hat die stilleren Tage um den Jahreswechsel herum mit ihrer kleinen Familie in vollen Zügen genossen. Seit Beginn des neuen Jahres hat die junge Mutter, die während ihres Masterstudienganges zwei Töchter im Alter von knapp zwei und 14 Jahren erzieht, wieder viel um die Ohren.

Marina Kaiser studiert seit 2014 an der Hochschule Bremen Architektur. „Für das Stipendium, mit dem der Deutsche Akademikerinnenbund Bremen mich unterstützt, bin ich sehr dankbar“, betont Marina Kaiser. Die Stipendiatin, die wie bereits berichtet, über zwei Jahre hinweg mit einem monatlichen Betrag von 150 Euro unterstützt wird, wurde per Losverfahren ausgewählt.

Die Resonanz auf die Ausschreibung war enorm. 40 junge Frauen, die in Bremen immatrikuliert sind, bewarben sich um das Stipendium. „Unser Ziel ist es, die strukturelle Benachteiligung von Studentinnen in Betreuungs- und Pflegeverantwortung zu verringern“, betonen Sabine Kopp-Danzglock und Heike Mühldorfer, erste und zweite Vorsitzende des Deutschen Akademikerinnenbundes Bremen. Denn beides unter einen Hut zu bringen, ist oft genug ein Kraftakt, der zudem das Studium unnötig in die Länge zieht. Erschwerend kommt oft hinzu, dass die Betreffende alleinerziehend oder ihr Mann arbeitslos ist. Letzteres ist bei Marina Kaiser der Fall.

Ihre kleine Tochter wurde geboren, als Kaiser mitten in den Arbeiten für ihr Bachelor-Examen war. Ein Jahr später hatte sie dann ihren Bachelor abgeschlossen. Mia-Katharina sei ganz anders als ihre ältere Tochter Michelle, ein Wirbelwind, der ständig Aufmerksamkeit beanspruche, sagt sie. Seit August 2019 geht die Kleine nun in die Kita Kinderoase in Schwachhausen, die mit ihrem Angebot maßgeschneidert für ihre Bedürfnisse sei, erzählt Marina Kaiser. Mittlerweile ist die Architekturstudentin im dritten Master-Semester.

In ihrem Leben hat es Marina Kaiser immer weiter gebracht, dass sie auf verständnisvolle Menschen gestoßen sei, betont sie. Wie ihren ersten Chef. Die Architektur hat sie schon damals interessiert, dementsprechend wählte sie einen dementsprechenden Schwerpunkt, als sie die Wilhelm-Wagenfeld-Schule besuchte. In der 12. Klasse erwartete sie dann jedoch ein Kind, machte ihr Fachabitur und setzte ein Jahr aus. Dann beschloss sie, eine Lehre zur Bauzeichnerin zu absolvieren.

„Ich bin da selbst hingegangen, um mich persönlich vorzustellen. Ich habe damals fünf Minuten vom Büropark Oberneuland entfernt gewohnt. Nach nur zehn Minuten Bewerbungsgespräch hatte ich den Ausbildungsplatz, das war ein echter Glücksfall!“, erinnert sie sich. Damals war die Versorgung mit Krippen allerdings noch nicht selbstverständlich. Ihr Chef habe sie gefragt: „Wie machen Sie das eigentlich mit Kind?“ Ihn störte es nicht, wenn die junge Frau ihre damals acht Monate alte Tochter mit zur Arbeit brachte. Ja, er habe sogar manchmal den Babysitter gespielt, während sie im Fulltime-Job Bauzeichnungen anfertigte, erzählt sie. „Wir haben heute noch Kontakt“, unterstreicht Kaiser.

Marina Kaiser verkürzte ihre Lehre um zwölf Monate auf zwei Jahre. Ihre Liebe gehörte jedoch weiterhin der Architektur. Also begann sie mit dem Studium und nahm ihre kleine Tochter Michelle mit in die Vorlesungen. „Michelle war eher ein ruhiges Kind, das sich selbst beschäftigt hat“, sagt sie. Die angehenden Architekten erarbeiten Projekte, die anschließend mit den Professoren gemeinsam kritisch diskutiert und dann ergänzt werden.

In einem dieser Projekte bekam Kaiser die Aufgabe, einen Teil des Parzellengebietes am Osterfeuerberg neu zu gestalten. In ihrem Entwurf für das Stadtrandgebiet entschied sie sich dafür, auf dem Areal mehr Wohnraum zu schaffen. Der Clou dabei: die Planung von Wohnungen mit flexiblen Grundrissen, für verschiedene Familiengrößen. Kaisers Ziel ist es, als selbstständige, zeichnungsberechtigte Architektin zu arbeiten, die auch berechtigt ist, Bauanträge vorzulegen. Und sie möchte auch Mitglied in der Architektenkammer werden. „Mal schauen, wie sich das entwickelt“, sagt sie.

Die von der Grenze der Ukraine stammende Russland-Deutsche, deren Familie 1993 nach Bremen auswanderte, liebt die Hansestadt, vor allem die Altstadt. „Wenn ich Besuch bekomme, zeige ich immer ganz stolz den Marktplatz und den Schnoor“, erzählt sie. In puncto architektonischer Gestaltung sagt sie aber auch: „Bremen muss nicht immer nur schüchtern sein, mal was Modernes wäre auch schön!“ Kaiser ist beeindruckt von den Bauten Alva Aaltos und Zaha Hadids, die Architektursprachen findet sie spannend.