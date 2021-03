Pastor Olaf Latzel ist weiterhin seines Dienstes enthoben. (Frank Thomas Koch)

Die St.-Martini-Gemeinde hat sich erneut demonstrativ hinter ihren Pastor Olaf Latzel gestellt. Sollte der Kirchenausschuss der Landeskirche den wegen eines laufenden Gerichtsverfahrens derzeit seines Dienstes enthobenen Pastor nicht oder nicht in einem überschaubaren Zeitraum wieder einsetzen, wird die Gemeinde ihn notfalls selbst anstellen. Dies hat der Konvent der Gemeinde beschlossen. Zugleich beauftragte die Versammlung den Vorstand der Gemeinde, alle erforderlichen Vorbereitungen zu treffen, um sich aus der Bremischen Evangelischen Landeskirche (BEK) lösen zu können.

Annähernd 100 stimmberechtigte Mitglieder haben am Montag am Konvent teilgenommen, dem verfassungsgebenden Organ der St.-Martini-Gemeinde. Die Beschlüsse wurden nach Angaben von St. Martini mit durchschnittlich 94 Prozent der Stimmen gefasst. Sie standen allesamt im Zusammenhang mit dem Streit um Pastor Olaf Latzel. Der wurde im November wegen Volksverhetzung verurteilt, wogegen er Rechtsmittel einlegte. Obwohl das Verfahren gegen ihn deshalb nicht beendet ist, er nicht als rechtskräftig verurteilt gilt, hat der Kirchenausschuss der BEK ihn aller Dienste enthoben. Vorläufig, das heißt bis zum Ende des Verfahrens. Er darf weder predigen noch andere Tätigkeiten für St. Martini ausüben.

„Gehorsam gegenüber Gott“

Die Gemeinde hält dies für rechtswidrig, da der Beschluss ohne Zustimmung der Gemeinde gefasst wurde. Die in der Kirchenverfassung festgelegten Mitwirkungsrechte der Gemeinde seien damit vom Kirchenausschuss eklatant verletzt worden, heißt es in einem Schreiben der Gemeinde, das die Konventsbeschlüsse zusammenfasst. Verbunden damit ist die Forderung, die vorläufige Dienstenthebung unverzüglich und vollumfänglich aufzuheben.

Auch inhaltlich steht die Gemeinde hinter ihrem Pastor: „Der Konvent stellt fest, dass Olaf Latzel mit seinen Äußerungen zur praktizierten Homosexualität in keiner Weise gegen die aus seiner Ordination bestehenden Pflichten verstoßen hat.“ Vielmehr habe er „im Gehorsam gegenüber Gott die klare biblische Lehre gelehrt“ und damit seine Verpflichtung gegenüber der Gemeindeordnung von St. Martini erfüllt. Die Mitgliederversammlung bestätigte am Montag die Berufung Latzels. Und dies ausdrücklich auch für den Fall seiner nicht Wiedereinsetzung durch die Landeskirche. Notfalls werde die Gemeinde ihn dann selbst anstellen.

In einem weiteren Beschluss bestätigte der Konvent die bisherige Linie des Kirchenvorstands, der das Vorgehen der Landeskirche als Angriff auf die Glaubens-, Gewissens- und Lehrfreiheit der Gemeinde betrachtet. Der Vorstand wurde beauftragt, mit allen geeigneten juristischen Maßnahmen dagegen anzugehen. Und er soll alle erforderlichen Vorbereitungen treffen, um in einer Sondersitzung des Konvents die Abtrennung von der BEK beschließen zu können.

Laut St.-Martini ermöglicht die Verfassung der Landeskirche es den Gemeinden, „sich zur Sicherung ihrer Glaubens- und Lehrfreiheit von der Zentralkörperschaft zu lösen“, in dem das „Ruhenlassen der Rechte und Pflichten“ erklärt wird. Damit würde die Gemeinde nicht mehr am Kirchentag und an den gemeinschaftlichen Einrichtungen und Ordnungen der Bremischen Evangelischen Kirche teilnehmen.