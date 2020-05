Eine moderne Straßenbahn „Nordlicht“, Modell GT8N-2 – eine Niederflurbahn mit acht Achsen der zweiten Generation. (Christina Kuhaupt)

Sie gehören wie das Schiffshorn, das bei Toren von Werder Bremen ertönt, zum unverwechselbaren Sound der Stadt: Die rund 120 Straßenbahnen, deren Fahrgeräusch Holger Gertz, Reporter der „Süddeutschen Zeitung“, einmal ziemlich treffend als „Singen“ bezeichnet hat. Verantwortlich dafür, dass sie genau wie die knapp 220 Busse mehr oder weniger rund um die Uhr durch Bremen und umzu unterwegs sind, ist die Bremer Straßenbahn AG (BSAG).

„Unser Kerngeschäft sind Bus und Bahn“, sagt Hajo Müller, kaufmännischer Vorstand. „Aber wir bezeichnen uns selbst lieber als Mobilitätsdienstleister, weil unsere Angebote darüber hinausgehen.“ Beteiligungen an Stationen für E-Car-Sharing oder dem „WK-Bike“-Angebot des WESER KURIER als Alternativen zum oder als Anschlüsse an das Streckennetz gibt es seit Jahren. „Derzeit diskutieren wir über das Thema E-Scooter“, sagt Müller.

Das „AG“ im Namen trägt die BSAG seit ihrer Gründung 1876, damals unter dem Namen „Actiengesellschaft Bremer Pferdebahn“ – die letzten der per tierischen PS gezogenen Bahnen verschwanden zugunsten der ab 1892 elektrisierten Strecken im Jahr 1911. Eigentümerin der BSAG als kommunales Verkehrsunternehmen ist die Stadt, die über die Bremer Verkehrs- und Beteiligungsgesellschaft (BVBG) 100 Prozent der Anteile hält. Zur BVBG gehört übrigens zum überwiegenden Teil auch die Brepark. Dass die BSAG in Bremen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zuständig ist, ist im Öffentlichen Dienstleistungsauftrag geregelt. Vertragspartner sind neben der BSAG der Zweckverbund Bremen/Niedersachsen, die Bremer Verkehrsgesellschaft und die Stadt.

In dem rund 300 Seiten dicken Vertrag sind unter anderem Bestimmungen zu den Qualitätsstandards, Verkehrstakten und Linien sowie der Finanzierung aufgeführt und viele weitere Details aufgeführt: Jeder Aspekt, der für den ÖPNV als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge wichtig ist. Der aktuelle Vertrag gilt seit Januar 2019, er läuft bis Mitte 2042. Aufgrund dieser langen Laufzeit, immerhin 22,5 Jahre, enthält der „ÖDLA“ auch Vereinbarungen, wie auf aktuelle Entwicklungen reagiert werden kann, beispielsweise wenn die Stadt neue Linien plant wie aktuell die Verlängerungen der Linien 1 und 8 oder die Querverbindung Ost. Jeweils verhandelt und vom Parlament abgesegnet werden muss auch bei der Ausweitung des BSAG-Angebots, etwa wenn neue E-Auto-Services hinzukommen sollen.

Aufgeteilt in zwei Geschäftsbereiche

Die BSAG ist in zwei Geschäftsbereiche aufgeteilt. Michael Hünig ist als Vorstand für das Personal, also die knapp 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und den Betrieb zuständig und auch für die Abteilungen „Infrastruktur“ sowie „Verkehrsplanung und Qualität“. Müller verantwortet neben Finanzen, Einkauf und Recht das Controlling, die Fahrzeuge und das Marketing. Die Bremerinnen und Bremer nehmen die Mitarbeiter der BSAG hauptsächlich in Form der rund 1100 Fahrerinnen und Fahrer wahr. Nicht sichtbar in der Öffentlichkeit, aber genauso wichtig ist zum Beispiel das Team der Leitstelle, dort arbeiten im Schichtbetrieb rund 20 Personen.

Müller: „Ohne die Leitstelle geht gar nichts. Wenn sie dicht wäre, würde kein Bus und keine Bahn fahren.“ Genauso ginge wenig ohne die Werkstatt, in der rund 260 Leute dafür sorgen, dass alle Fahrzeuge „betriebssicher“ sind, also gewaschen, betankt und technisch einwandfrei, wenn sie auf ihre Strecken gehen. Oder Einkauf und Instandhaltung, „ebenfalls existenziell wichtig“, sagt Müller.

Durchschnittlich 6,5 Jahre alt sind die 12 oder 18 Meter langen Gelenkbusse, die durch die Stadt fahren, aus dem Fahrdienst genommen werden sie mit maximal 13 Jahren. Die Straßenbahnen müssen länger halten: 30 Jahre. Ab Juni sollen die ersten der insgesamt 77 neuen Siemens-Bahnen des Typs Avenio, die BSAG hat sie „Nordlicht“ getauft, im Streckennetz unterwegs sein. Instandgehalten werden müssen aber nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch Gleise, Haltestellen, Masten und Oberleitungen. Bei Gleisarbeiten zum Beispiel kommt das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) ins Spiel, sie sind Eingriffe in den öffentlichen Straßenraum, auch die Haltestellen sind als Teil des öffentlichen Raumes Eigentum der Stadt, nicht das der BSAG.

Das ASV beziehungsweise die Abteilung 5, Verkehr, im Ressort von Senatorin Maike Schaefer (Grüne) ist auch Ansprechpartner der Verkehrsplaner bei der BSAG. Dass bei der Planung der Überseestadt vergessen wurde, dass die dort wohnenden und arbeitenden Menschen sich nicht nur zu Fuß, im Auto oder mit dem Fahrrad fortbewegen, soll sich in den nun entstehenden neuen Quartieren nicht wiederholen. „Das war ein Kardinalfehler“, sagt Müller. „Unsere Planungsabteilung arbeitet im Moment an Verkehrskonzepten für das Tabakquartier und das Hulsbergviertel. Auf die Realisierung haben wir am Ende aber keinen Einfluss, denn wir als BSAG bauen ja nicht selbst.“

Zur Sache

Corona und die BSAG

Busse und Bahnen fahren weitgehend nach dem normalen Plan. Aber die Pandemie setzt der BSAG zu: Im April hat sich der Umsatz halbiert, weil weniger Fahrgäste den ÖPNV nutzen – ein bundesweites Problem. Abzuwarten bleibt, wie sich die Krise langfristig auf die vom Senat angestrebte Verkehrswende auswirkt.