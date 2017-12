Straßenmusiker und Sänger Sinan Öztürk mag es, in der Bremer Innenstadt die Touristen und Passanten zu unterhalten. Hier singt er in der Sögestraße. (Frank Thomas Koch)

Wenn man auf den Straßen der Bremer Innenstadt unterwegs ist, begegnet man einer Vielzahl von Personen. Die meisten von ihnen sind schnell unterwegs, möchten etwas erledigen. Doch einige wenige suchen sich einen Platz und versuchen, die Menschen um sich herum mit ihrer Kunst oder ihrer Musik aus dem stressigen Alltag zu entführen. Einer von diesen Künstlern ist Sinan Öztürk. Seit vielen Jahren ist er als Straßenmusiker in Bremen unterwegs, nur mit seiner Gitarre und seiner Stimme. Am heutigen Samstag aber wird er zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr auf ProSieben in der TV-Show „Die beste Show der Welt“ , moderiert von Joko und Klaas, zu sehen sein. In einem Songduell tritt er nach dem Motto „Wer kann es besser“ gegen Moderator Joko Winterscheidt an.

Wer aber ist dieser junge Mann, der es liebt, in der Sögestraße mit seiner Stimme andere Menschen glücklich zu machen? Sinan Öztürk ist in Bremen geboren und aufgewachsen, sein Vater stammt aus der Türkei und seine Mutter aus Deutschland. Schon mit fünf Jahren begann er zu tanzen und kam später zum Gesang. „Schuld daran ist eigentlich mein Musiklehrer“, erinnert sich der 28-Jährige, „er sah mehr in mir als ich und schlug vor, dass ich doch Gesangsstunden nehmen sollte“. Eine Investition, die sich gelohnt hat, denn inzwischen ist Sinan schon seit zehn Jahren aktiver Musiker und kann sich keine bessere Freizeitbeschäftigung mehr vorstellen. Das Gitarre spielen kam allerdings erst später hinzu, als er für seine Abiturprüfung im Fach Musik vorsingen musste und nicht von einem Playback begleitet werden wollte.

Nach dem Abitur zog es Östürk nach Uelzen zum Studium für Sozialpädagogik und später weiter nach Hamburg. Vor drei Jahren ging es jedoch zurück in die Heimat nach Bremen. Als Musiker ist er unter dem Namen „Einfach Sinan“ bekannt. Er sagt: „Ich wollte keinen Künstlernamen erfinden. Ich bin ‚Einfach Sinan’, authentisch und ehrlich.“ Und genauso ist es auch. Auf seinem YouTube-Kanal und auf Spotify, wo man ihn ebenfalls unter „Einfach Sinan“ findet, veröffentlicht er gecoverte Popsongs und auch eigene Lieder, die er sympathisch und leidenschaftlich rüberbringt. Darunter sind vor allem Stücke von Ed Sheeran, Sam Smith und James Arthur. Mit seinen eigenen Songs erzählt er Geschichten aus seinem Leben, Erlebnisse, die ihn berührt haben. „Alles, worüber ich singe, ist mir schon mal passiert“, erzählt er, „ich verarbeite damit vor allem schwierige Situationen. Das ist mein Ventil“.

Sein Traum ist es, eines Tages von der Musik leben zu können. Dafür arbeitet er viel, hat zwei Jobs, um in die Musik investieren zu können, denn er produziert all seine Songs bislang selbst. Doch das Singen auf der Straße wird immer etwas Besonderes für ihn bleiben. Daran sei er gewachsen und habe viel Selbstvertrauen in sich gewonnen, was ihn auch in anderen Bereichen seines Lebens voranbringe. „Die Straße ist das härteste Publikum, aber es ist ein tolles Gefühl, wenn die Menschen anhalten, sich in die Arme nehmen, vielleicht sogar weinen und du weißt, du hast sie berührt“. In naher Zukunft plant Öztürk, weiter an eigener Musik zu arbeiten. Heute wird er nicht nur auf ProSieben zu sehen sein, sondern auch ein neues Cover Album wird auf Spotify von ihm erscheinen und der nächste selbstgeschriebene Titel wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen.