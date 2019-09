Viele junge Bremerinnen und Bremer streben hohe Bildungsgänge an. (Robert Schlesinger)

In Bremen wollen besonders viele junge Menschen eines Bevölkerungsjahrgangs einen hohen Bildungsabschluss machen: Laut einer Studie der Statistischen Bundes- und Landesämter strebten 82 Prozent der jungen Bremerinnen und Bremer im Untersuchungsjahr 2017 ein Hochschulstudium oder eine hochqualifizierte Meister-, Techniker- oder Erzieherausbildung an.

Damit liegt Bremen über dem Bundesschnitt, wo die Anfängerquote im gleichen Jahr bei knapp 60 Prozent lag. Besser als Bremen war 2017 nur Berlin (92 Prozent), auch Hamburg (80 Prozent), Sachsen (69 Prozent) und das Saarland (65 Prozent) hatten überdurchschnittliche Quoten. Im Nachbarland Niedersachsen hingegen strebte nicht einmal jeder zweite Anfänger eines Bevölkerungsjahrgangs einen hohen Abschluss an. Schlusslicht im Bundesvergleich ist Schleswig-Holstein mit 39 Prozent. Die fünf deutschen Spitzenreiter können sich auch international messen. Die Anfängerquote der 36 Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) liegt bei 65 Prozent.

Bremen bei niedrigen Schulabschlüssen weit vorne

Noch 2006 war diese Quote bundesweit mit 43 Prozent deutlich niedriger, auch in Bremen strebten mit knapp zwei Dritteln der Anfänger wesentlich weniger junge Menschen einen höheren Abschluss an. Noch vor 13 Jahren war Bremen trotzdem mit dieser Quote Spitzenreiter. Allerdings ist der Anstieg sowohl der Bremer als auch der bundesweiten Anfängerquote laut den Machern der Studie nicht erstaunlich: Demnach ist die Zahl der Anfänger mit einem höheren Abschluss als Ziel in den vergangenen Jahren in allen Bundesländern gestiegen.

Etwas anders steht Bremen in Bezug auf die Abschlussquoten da: 28,4 Prozent der 24- bis 65-Jährigen hatte demnach 2018 einen Abschluss in den höheren Ausbildungen wie einem Studium. Bundesweit lag die Quote bei 29,1 Prozent. Allerdings liegt Bremen auch bei niedrigen Schulabschlüssen weit vorne: Bei knapp 19 Prozent der 24- bis 65-Jährigen endete die Schullaufbahn noch vor Beginn der gymnasialen Oberstufe oder einer berufsbildenden Schule. Zugleich hatten vier von fünf Bremern in der gleichen Altersklasse einen gymnasialen oder vergleichbaren berufsbildenden Abschluss.