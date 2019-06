Willkommene ­Abkühlung an ­Händen und Füßen findet Kerstin Schneider am Sonntag am Neptunbrunnen auf dem ­Domshof. (Kuhaupt)

Schattige und kühle Plätze waren begehrt am vergangenen heißen Sommerwochenende in Bremen, heiße Luftmassen bestimmten auch in Norddeutschland das Wetter. Viele Bremerinnen und Bremer suchten Abkühlung in den Badeseen und Schwimmbädern, vor den Eisdielen bildeten sich Schlangen. Für die Rettungsdienste und Krankenhäuser blieb es trotz dieser Bedingungen ein Wochenende „ohne große Besonderheiten“.

Am Sonnabend heizte sich die Luft in Bremen ordentlich über 30 Grad auf, 16 Stunden schien die Sonne vom makellos blauen Himmel, kaum ein Lüftchen konnte die Gemüter abkühlen. Die Veranstaltungen in der Stadt, wie der Sommer in Lesmona oder die Demonstration für mehr Klimaschutz, waren dennoch bestens besucht. Am Sonntag war die Hitze mit bis zu 33 Grad am Mittag von stark böigem Wind begleitet. Im Verlauf des Nachmittags kühlte es aber bereits etwas ab.

Mediziner hatten angesichts der Temperaturen vor zu großen Anstrengungen im Freien gewarnt, die meisten Bremerinnen und Bremer hielten sich scheinbar daran. Die größte Notaufnahme in der Hansestadt am Klinikum Mitte verzeichnete nur einige wenige Fälle, in denen Patienten wegen Kreislaufbeschwerden aufgrund der Hitze eingeliefert wurden. „Nichts Ungewöhnliches“, sagte die Sprecherin von Gesundheit Nord, Karen Matiszick, am frühen Sonntagabend, „ein Wochenende wie jedes andere.“

„Es ist ja schon gar nicht mehr so heiß“

Auch die Feuerwehr, die den Rettungsdienst nach Notruf organisiert, musste nicht an Badeseen, zu Schwimmbädern oder zu anderen Unglücken aufgrund der Hitze und der Trockenheit ausrücken. „Es ist ja schon gar nicht mehr so heiß“, sagte Timo Dziallas von der Feuerwehr Bremen am frühen Sonntagabend. Da war die Luft dort bereits auf 26 Grad abgekühlt, nachdem mittags noch 33 Grad gemessen worden waren. Bis Abends war der Rettungsdienst seit Mitternacht rund 180 Mal ausgerückt. „Nicht mehr als sonst auch“, betonte der Schichtleiter. Zehn Mal gab es zudem am Sonntag feuerwehrtechnische Aufgaben zu erledigen. Die Feuerwehrleute mussten abgebrochene Äste beseitigen, einen kleinen Grasbrand löschen oder in einem Notfall eine Tür öffnen.

Den Sonntagabend konnten die Norddeutschen dann bei sommerlich warmen Temperaturen genießen. An diesem Montag soll das Thermometer in Bremen bis 24 Grad steigen, für den Rest der Woche sind Temperaturen von um die 20 Grad vorhergesagt.