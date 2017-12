In Bremen bleiben die Supermärkte an diesem Heiligabend zu - obwohl die Einzelhändler theoretisch öffnen dürften. (imago)

An Heiligabend können Supermärkte in Bremen nach einer Verordnung aus dem Jahr 1961 theoretisch auch in diesem Jahr öffnen. Jedoch gaben gleich mehrere Einzelhändler an, von dieser Regelung nicht Gebrauch machen zu wollen. Weil der 24. Dezember diesmal auf einen Sonntag fällt, dürfen die Supermärkte hier eigentlich für zwei Stunden verkaufen. Das lohnt sich aber für viele schlicht nicht, sagt Jan König, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Nordwest. Der Aufwand, den Laden zu öffnen und die Waren zu präsentieren, sei demgegenüber zu groß. „Da kommt es schon sehr auf den Standort an, dass sich das rechnet.“

Hakan Özgüc hat sich mit der Sonntagsfrage nicht groß beschäftigt. Für den Inhaber des Rewe-Markts in Hastedt war klar, an Heiligabend dieses Jahr nicht zu öffnen: „Das steht gar nicht zur Debatte. Das gönnen wir unseren Mitarbeitern.“ Das Unternehmen Rewe teilte bereits mit, seine Filialen in ganz Deutschland am Sonntag nicht zu öffnen. Die Discounter Lidl, Aldi Nord und Süd, Penny sowie Kaufland und Edeka wollen ihre Filialen ebenfalls zulassen. Inhaber von Edeka- und Rewe-Märkten können jedoch selbst entscheiden, wie sie sich verhalten. Doch es scheint, als blieben fast alle Supermärkte in Bremen am 24. Dezember geschlossen wie der Edeka Bredow in der Innenstadt, der Edeka Fehner Am Dobben aber auch Lestra in Horn.

Spar-Markt in der Neustadt hat Heilgabend geöffnet

Özgüc will den Weg von Rewe unterstützen – wie alle seine Kollegen in Bremen. „Wir Inhaber haben uns ausgetauscht. Soweit ich weiß, macht keiner auf.“ In seinem Stadtteil gebe es vermutlich sogar Kritik, wenn der Markt offen wäre: „Das würde unseren Kunden im Stadtteil sauer aufstoßen.“ Andreas Jastrebow, Inhaber des Edeka-Markts in Schwachhausen, will ebenfalls nicht öffnen und ist schon über die ganze Diskussion um den diesjährigen Heiligabend verärgert. „Das finde ich eine Frechheit, dass das in Bremen und anderswo überhaupt möglich ist. Da kann ich nur den Kopf schütteln.“ Es gebe ausreichend Möglichkeiten, vorher einzukaufen. Dabei denkt er vor allem an seine Mitarbeiter, die sonst an einem solchen Tag im Laden stehen müssten.

Einzig der Spar-Markt in der Neustädter Gastfeldstraße macht eine Ausnahme: Von 10 bis 12 Uhr können Kunden dort am Sonntag einkaufen. "Wir zwingen keinen Mitarbeiter, an dem Tag zu arbeiten (einige haben sich jetzt schon freiwillig für den Tag gemeldet) und wir als Inhaber werden vermutlich ohnehin noch ein paar Stunden im Geschäft verbringen", vermeldet der Markt auf seiner Homepage.

In Niedersachsen stellt sich die Frage für Einzelhändler gar nicht erst. Supermärkte und Geschäfte dürfen an diesem Sonntag generell nicht öffnen. Nur in fünf Bundesländern ist das für den Lebensmittelhandel möglich: neben Bremen in Brandenburg, Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Seit 2006 ist der Ladenschluss Ländersache.

Verordnung von 1961 noch gültig

An Adventssonntagen dürfen Läden grundsätzlich in Bremen und Niedersachsen nicht geöffnet sein. In Bremen ist die Sonderregelung in diesem Jahr aber einer alten Verordnung geschuldet. Obwohl sie dem Ladenschlussgesetz des Landes widerspricht, hat die Verordnung vom Dezember 1961 noch Gültigkeit. Dort heißt es, dass unter anderem „Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel feilhalten“ zwischen 10 und 12 Uhr geöffnet sein dürfen. „Das hat schon für Verwunderung gesorgt, dass sie noch Bestand hat“, sagt Jan König vom Handelsverband. Er frage sich, warum sie nicht bereits in das jüngste Ladenschlussgesetz eingeflossen oder gestrichen worden sei.

Bisher habe kein Anlass bestanden, die Verordnung aufzuheben, sagt dagegen Christina Selzer, Sprecherin der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz. Bei der nächsten Überarbeitung des Ladenschlussgesetzes im kommenden Jahr soll das aber passieren. Das Ressort rechne nicht damit, dass in diesem Jahr viele Supermärkte die Ausnahme nutzen. 2006 fiel der Heiligabend zuletzt auf einen Sonntag. Erst ab 2007 trat jedoch ein eigenes Ladenschlussgesetz für Bremen in Kraft. Die Verordnung spielte darum bisher keine Rolle. Weil sie nur für den 24. Dezember gilt, hat sie keine Auswirkungen auf Silvester. Der 31. Dezember fällt in diesem Jahr ebenfalls auf einen Sonntag.

Bäckereien dürfen bis 14 Uhr geöffnet sein

Wegen der Geschäftsöffnung am diesjährigen Heiligabend schaltete sich bereits die Gewerkschaft Verdi ein und rief dabei im Sinne der Angestellten zum Einkaufsverzicht an diesem Tag auf. Sabine Hatscher, Sprecherin der Bremischen Evangelischen Kirche, teilt diese Meinung: „Irgendwann ist Schluss. Es geht um den Schutz der Arbeitnehmer. Sie haben ein Recht darauf, sich im Kreis ihrer Familie auf das Fest vorzubereiten.“ Die Kirche sei generell gegen Sonntagsöffnungen, jedoch in Ausnahmen kompromissbereit. „Dieser Heiligabend gehört aber nicht dazu.“ Der Bremer CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp kommentiert: „Jeder kann sich auf die Feiertage langfristig vorbereiten und rechtzeitig vor dem Fest entsprechende Vorräte einkaufen. Es wäre auch im Interesse der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf die Sonntagsöffnung am Heiligabend zu verzichten.“ Eine Umfrage für die Zeitung „Welt“ zeigte, dass sich 87 Prozent der 5000 Befragten gegen eine Öffnung aussprechen.

Ausnahmen gibt es jedoch. Bäckereien, Blumenläden, Weihnachtsbaumstände, Kioske und Hofläden dürfen an Heiligabend und Silvester in Bremen bis 14 Uhr drei Stunden geöffnet sein, Geschäfte am Flughafen und an Bahnhöfen bis 17 Uhr. In Niedersachsen dürfen Bäcker und Floristen ebenfalls bis 14 Uhr öffnen. Apotheken und Tankstellen können in beiden Bundesländern ganztätig geöffnet sein. In Kur- und Erholungsorten wie Bad Zwischenahn dürfen Waren des täglichen Kleinbedarfs, Devotionalien, Schmuck sowie Waren, die für den Ort kennzeichnend sind, sogar an jedem Sonntag im Jahr verkauft werden. Diese Erlaubnis schließt Supermärkte ein.