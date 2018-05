Darf es ein bisschen Grille sein? In einem Bremer Supermarkt wird nun auch Insektenfood angeboten. (Frank Thomas Koch)

Der Rewe-Markt an der Westerstraße in der Neustadt verkauft jetzt Grillen im Röhrchen, Schokolade mit getrockneten Mehlwürmern und Energieriegel mit Buffallo-Würmern. „Insekten zu essen ist im Trend“, sagt Rewe-Geschäftsführer Florian Gerke. „Vegetarisch, vegan und bio waren Trends der vergangenen Jahre, jetzt kommen die Insekten.“ Der Rewe-Markt in der Neustadt ist Gerke zufolge bislang die einzige Filiale in der Stadt, die auf Grillen und Mehlwürmer setzt: „Ich war der erste, der sich getraut hat.“

Nachhaltigkeit als Aspekt

Ein Aspekt war für Gerke auch die Nachhaltigkeit: „Unsere Rohstoffe sind begrenzt, und man braucht weniger Wasser, weniger Platz und erzeugt weniger Abgase bei der Zucht von Insekten als bei der Zucht von Rindern.“ Zudem würden Insekten bei der Zucht anders als viele andere Tiere nicht unter den Haltungsbedingungen leiden. Das ungewöhnliche Angebot soll noch ausgebaut werden: Ab Juni sollen auch Insektenburger in dem Neustädter Supermarkt verkauft werden. Die Burger sind die Erfindung eines Start-Ups aus Osnabrück, dessen Gründer zwei gebürtige Bremer sind: Max Krämer und Baris Özel. Die Hauptzutat ihres Burgers besteht aus Buffallo-Würmern, die auf einer Insektenfarm in den Niederlanden gezüchtet werden.

„Nachdem eine geänderte Lebensmittelverordnung in Deutschland in Kraft getreten ist, können wir jetzt mit vollem Elan loslegen“, sagt Max Krämer, der weiterhin in Bremen lebt und gerne im Home-Office aus seinem Büro im Bremer Flüsseviertel arbeitet. Das neue Lebensmittel stößt offenbar auf Interesse: In den ersten zwei Supermärkten, die den Insektenburger verkauften, seien in zwei Wochen über vierhundert Packungen verkauft worden, sagt Krämer.

In Aachen und in Süddeutschland gibt es bereits mehrere Supermärkte, die Insektensnacks in diesem Jahr ins Programm genommen haben. In Norddeutschland dürfte der Bremer Supermarkt nun einer der Ersten sein.