Zwölf Jahre Haft

Bremer Supermarkt-Schütze wegen Mordes verurteilt

Nina Willborn

Weil er seinen Cousin in einem Supermarkt in Bremen-Oslebshausen mit vier Schüssen ermordet hat, muss ein 31-Jähriger für zwölf Jahre ins Gefängnis. Das urteilte das Landgericht Bremen am Mittwoch.