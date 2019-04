Bremen. Wenn es um die Betrugsmasche „falscher Polizist“ geht, gilt Bremen als Hochburg. Eine Nachricht aus Thüringen bestätigt jetzt diese Einschätzung. Dort hat die Polizei drei junge Männer in einer Ferienwohnung festgenommen. Bei dem Trio handelt es sich nach Polizeiangaben um deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund, 19 bis 22 Jahre alt, und – „wohnhaft in Bremen“.

Anfang des Jahres kam es in Thüringen und insbesondere in Erfurt zu zahlreichen versuchten Trickbetrügereien. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter spricht von einer „bislang nicht da gewesenen Welle“. Bei dieser Masche geben sich die Täter am Telefon als Polizisten aus und setzen ihre meist älteren Opfer mit erfundenen Geschichten über angeblich drohende Überfälle unter Druck. Ziel der Betrüger ist es, die eingeschüchterten Senioren dazu zu bringen, den vermeintlichen Polizisten zur Sicherheit Bargeld und Wertgegenstände auszuhändigen.

Allein zwischen dem 27. und 30. Januar registrierte die Polizei in Thüringen 250 solcher Versuche. In mindestens sechs davon waren die Betrüger in Erfurt erfolgreich. Sie erbeuteten 210 000 Euro und Goldschmuck.

Die Kripo Erfurt versuchte daraufhin mit der Sondergruppe „Klingel“ den Tätern auf die Spur zu kommen. Über das Vorgehen der Gruppe schweigt sich die Polizei erwartungsgemäß aus, die Rede ist von „umfangreichen objekt- und personenbezogenen Maßnahmen“. Die waren nur einen knappen Monat später erfolgreich, erklärt Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen, Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt. Am Wochenende 23./24. Februar gab es 90 neue Fälle in Erfurt. Einer davon erfolgreich, den Tätern wurden 12 000 Euro und Goldschmuck übergeben.

Allerdings war die Polizei den Tätern zu diesem Zeitpunkt bereits dicht auf den Fersen. Am 25. Februar konnten drei Verdächtige festgenommen werden – die drei jungen Männer aus Bremen.

Bei der Durchsuchung ihrer Ferienwohnung und ihres Wagens wurde laut Polizei Beutegut sichergestellt, das der Tat vom Tag zuvor zugeordnet werden konnte. Das Amtsgericht Erfurt erließ Haftbefehl, das Trio landete hinter Gittern. Und dort befinden sich die drei Bremer nach wie vor. „Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen“, erklärte Hannes Grünseisen. Sollte sich der Tatverdacht bestätigen, werden sie innerhalb der nächsten Monate vor Gericht landen.