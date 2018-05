In der Vorrunde lief noch alles glatt: Christopher Krauß (r.) tritt gegen den Kapitän der "Superdudes" Till Ebener (l.) an. (MG RTL D / Stefan Gregorowius)

In der vierten Show der RTL-Sendung "Ninja Warrior" musste sich das Bremer Team "Nordlichter", bestehend aus Christoph Krauß, Vivien de Lippe und Yannic Appel-Malchow, in der K.-o.-Run­de gegen das Team "Indian Fire" geschlagen geben.

Noch in der Vorrunde konnten sie sich gegen das Team "Superdudes" durchsetzen. Christoph Krauß gewann den ersten Lauf gegen Till Ebener von den "Superdudes" mit Leichtigkeit und holte so den ersten Punkt für das Team. Im zweiten Lauf ging Teammitglied Vivien de Lippe bade, nach dem sie am Hangel-Mikado abgerutscht war. Doch durch den ehrgeizigen Lauf von Yannic Appel-Malchow, gelang dem Team der Vorrundensieg mit einem 3:1.

In der K.O. Runde konnte de Lippe den ersten Lauf noch für die Nordlichter entscheiden. Mercy Heidl vom Team "Indian Fire" scheiterte am Rohrschlitten. Doch ihr Bruder Manasse holte im zweiten Lauf alles wieder auf und gewann gegen den Bremer Yannic Appel-Malchow. Am Ende konnte Jescher Heidl den Sieg für die "Indian Fires" holen, nach dem er sich gegen das Nordlicht Christopher Krauß durchsetzte.

Bei der Show "Team Ninja Warrior" geht es um Fitness, Kraft, Geschicklichkeit. Die Teilnehmer müssen gemeinsam einen Hindernis-Parkour bezwingen.