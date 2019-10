Viele Katzenbabys warten auf ein neues zu Hause. (Sonja K. Sancken)

Gibt es in Bremen eine Altersgrenze für Tieradoptionen? In Lilienthal hat kürzlich ein Fall für Aufsehen gesorgt, in dem einem Ehepaar untersagt wurde, Katzenbabys zu übernehmen. Die Argumentation des Tierheimes: Mit über 60 Jahren seien sie zu alt.

In Bremen gibt es dieses Problem nicht. Gaby Schwab, Sprecherin des Tierschutzvereins Bremen, sagt: „Wir vermitteln auch an ältere Menschen junge Tiere.“ Wichtig sei die gesundheitliche Verfassung der Interessenten. Die Bedürfnisse der Tiere stünden an erster Stelle. Das jeweilige Profil beider müsse abgestimmt sein: „Wenn ein 75-Jähriger noch fit ist, spricht nichts gegen die Adoption eines jungen Tieres.“ Dennoch sei Unterstützung von Jüngeren von Vorteil.

Bei den Anfragen werde geprüft, ob im Notfall für ein neues Zuhause gesorgt sei. Das gelte für junge und alte Abnehmer: „Es kann auch ein junger Mensch vor ein Auto laufen.“ Trotzdem freue man sich, wenn gerade ältere Menschen sich für ältere Tiere entscheiden. „Das passt dann einfach gut.“ Tierische Senioren seien weniger aktiv und damit geeignetere Haustiere.