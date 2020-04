Nadine Thias ist Vorsitzende der Bremer Tiertafel. Die Arbeit wird über Spenden finanziert, doch die Corona-Krise setzt dem Verein zu. (Frank Thomas Koch)

Die Bremer Tiertafel kämpft mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der Verein in der Faulenstraße unterstützt Tierhalter in finanziellen Nöten, damit sie ihre Haustiere gesund und artgerecht versorgen können und sie nicht ins Tierheim geben oder gar aussetzen müssen. Die Tiertafel finanziert sich ausschließlich über Spenden.

Normalerweise bekomme der Verein das Tierfutter günstig von Saturn Petfood. „Doch die haben geschlossen“, sagt Nadine Thias, erste Vorsitzende des Vereins. Nun müsse die Bremer Tiertafel das Futter teuer bestellen und liefern lassen. „Für fünf Paletten haben wir letztens gut 1000 Euro bezahlt. Das nagt an unserem Spendenkonto“, sagt Thias.

Normalerweise findet die Futterausgabe jeden zweiten Freitag statt. Wegen der Corona-Pandemie mussten diese Termine nun eingeschränkt werden, der nächste ist für Freitag, 24. April, angesetzt. Bedürftige Tierhalter können dann für sechs Wochen Futter erhalten. „Wir kontrollieren normalerweise sehr genau, ob jemand tatsächlich bedürftig ist, aber in Zeiten von Corona machen wir das nicht“, sagt Thias. Der Grund: Es gebe zurzeit viel mehr Anfragen von Menschen, die in Kurzarbeit sind und sich weniger leisten könnten.

„Wir schicken niemanden weg und versuchen zu helfen"

Es gebe zudem vermehrt Anrufe von Menschen, die Hartz-IV beziehen oder von Rentnern, deren Nebenjobs weggefallen seien. „Wir schicken niemanden weg und versuchen zu helfen, wo wir können“, sagt die Vorsitzende. Der Verein übernehme in einigen Fällen auch die Kosten für den Tierarzt.

Ein weiteres Problem der Tiertafel: Die meisten Mitarbeiter seien im Rentenalter und könnten derzeit nicht mithelfen, da sie selbst zur Risikogruppe gehörten. Thias muss nebenher noch arbeiten. Die 27-Jährige ist die einzige im Vorstand des Vereins, die nicht im Rentenalter und vorerkrankt ist, wie sie sagt. „Ich muss gerade sehr viel organisieren und weiß auch nicht, wie das so weiter gehen soll. Wir bräuchten gerade jüngere Menschen, die bei uns mithelfen.“ Auch Futterspenden seien dringend nötig.

Da die Spendenannahmen auch nicht mehr regelmäßig stattfinden könnten, habe die Besitzerin des Hygge-Kiosks in Schwachhausen dem Verein angeboten, dass Spenden dort abgegeben werden können. „Das ist für uns eine große Hilfe, weil wir nur einmal die Woche hinfahren müssen und keinen direkten Spenderkontakt haben“, sagt Thias.

Für die nächste Futterausgabe am Freitag seien bereits 100 Kunden angemeldet, die im Verein registriert sind. Doch dieses Mal erwarten die Mitglieder der Tiertafel auch viele Kurzarbeiter. Wer in Not sei und Tierfutter brauche, solle sich vorher telefonisch melden, rät Thias. „Ich habe heute erst wieder einen Anruf von einer Frau bekommen, die eigentlich Kellnerin ist und vor allem von ihrem Trinkgeld lebt. Jetzt kann sie ihre Katze nicht mehr versorgen. Solche Fälle gibt es zurzeit häufiger.“ Auch Selbstständige, die nicht arbeiten können, würden sich melden, um zu fragen, ob der Verein Tierarztkosten übernehme. „Wir helfen zurzeit jedem, der es braucht“, sagt Thias. „Es geht um die Tiere."