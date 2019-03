Bremen ist beliebt bei Touristen. Die Übernachtungszahlen in der Stadt und im ganzen Bundesland stiegen 2018 deutlich gegenüber dem Vorjahr an. (Frank Thomas Koch)

Die Tourismusbranche in Bremen boomt und boomt. Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Touristen und Geschäftsreisenden in der Stadt noch einmal um rund 50.000 auf 1,1 Millionen zugelegt. Das ist eine Steigerung von 4,8 Prozent und damit mehr, als der Fremdenverkehr im Bundesdurchschnitt gestiegen ist.

Im Vergleich zu 2005 haben die Übernachtungsgäste sogar um 84 Prozent zugenommen. Die Touristen bleiben in der Regel knapp zwei Tage. Damit stieg die Zahl der Übernachtungsgäste im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent auf 2,1 Millionen. Im Bundesland Bremen waren es sogar 2,6 Millionen (plus 5,8 Prozent).

Zusätzlich besuchen rund 40 Millionen Tagesbesucher pro Jahr die Stadt. Diese Zahlen präsentierte am Montag die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ).

Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) nahm die Angaben als Beleg dafür, "dass wir gut unterwegs sind". Der Tourismus sei für Bremen und Bremerhaven mittlerweile ein "bedeutender Wirtschaftsfaktor". In der Tat: Nach Angaben des Statistischen Landesamtes beträgt der Bruttoumsatz durch Tages- und Übernachtungsgäste rund 1,8 Milliarden Euro. Ein durchschnittlicher Übernachtungsgast gibt 67 Euro bei seinem Bremen-Besuch aus (ohne Kosten für die Übernachtung).

Das Geschäft mit den Touristen schafft auch Jobs. Mittlerweile bestreiten mehr als 33.000 Menschen ihren Lebensunterhalt durch den Fremdenverkehr.

Auch das Hotel-Angebot erhöhte sich in den vergangenen zehn Jahren deutlich: Boten in der Stadt 2008 72 Hotels 7750 Betten an, waren es 2018 89 Hotels und rund 11.170 Betten. "Das sind über 3400 Betten mehr in zehn Jahren, ein Plus von 44 Prozent. Positiv ist, dass trotz des Zuwachses an Hotels die Bettenauslastung ebenfalls stieg, von 45,6 Prozent in 2008 auf 47,5 Prozent im vergangenen Jahr", sagte BTZ-Sprecherin Maike Bialek.

Beim Ranking der Touristen aus dem Ausland führen die Niederlande auf Platz eins, gefolgt von Großbritannien, den USA, Schweden und Frankreich. Laut BTZ bestreiten mehr als 33 000 Menschen im Bundesland ihren Lebensunterhalt durch den Tourismus. Rund 1,7 Milliarden Euro betrage der Brutto-Umsatz durch Tages- und Übernachtungstourismus in der Stadt Bremen.

++ Dieser Artikel wurde um 16.52 Uhr aktualisiert ++