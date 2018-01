Von Hartgesottenen und Handtuchhaltern

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bremer Tradition: Anbaden am Neujahrstag

Lisa Boekhoff

Eisiger Start ins Jahr 2018: Das Anbaden im Unisee am Neujahrstag hat in Bremen mittlerweile Tradition. 24 mutige Schwimmer trauten sich in das nur sieben Grad warme Wasser im Stadtwaldsee.