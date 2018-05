Die Universität Bremen (Christian Walter)

Die Universität Bremen sieht sich in ihrem Konzept der forschenden Lehre bestätigt. Grund ist das am 8. Mai veröffentlichte aktuelle Ranking des gemeinnützigen Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Dabei habe man "hervorragende Ergebnisse" erzielt, so die Uni in einer Mitteilung.

Das CHE will mit dem jährlichen Ranking eine Orientierungshilfe für Studierwillige geben. Dass Ranking ist dabei in mehrere Kategorien unterteilt.

Aktuell seien die "seit Jahren starken Geowissenschaften" in sieben Bereichen ganz vorn dabei, so die Uni - unter anderem bei der Unterstützung am Studienbeginn, den Abschlüssen in angemessener Zeit und der internationalen Ausrichtung des Master-Studiums. Auch in den für die Forschung wichtigen Kategorien Zitationen pro Publikation, Forschungsgelder pro Wissenschaftler und Promotionen pro Professor und Forschungsreputation lägen die Geowissenschaften im Ranking vorne.

Weiter weist die Uni auf "Spitzenergebnisse" der Geografie und der Pflegeswissenschaft für ihren Kontakt zur Berufspraxis hin. Ebenfalls bestens im Ranking schneide die internationale Ausrichtung von Bachlor- und Master-Studium in der Physik sowie den Politik- und Sozialwissenschaften ab. "In Mathematik und Informatik landet die Universität bei den Promotionen pro Professor in der Spitzengruppe", heißt es in der Uni-Mitteilung weiter.

Professor Thomas Hoffmeister, Konrektor für Lehre und Studium der Universität Bremen. (Universität Bremen)

Das Centrum für Hochschulentwicklung befragt für ihr Ranking auch Studierende. Auch hier freut sich die Uni über gute Bewertungen. Besonders gute Noten vergaben die Studentinnen und Studenten danach unter anderem für die Unterstützung am Studienanfang in den Fächern Chemie und Geografie sowie im Fach Biologie für die Betreuung durch Lehrende, die Studienorganisation, die Exkursionen sowie die Angebote zur Berufsorientierung und die Unterstützung für ein Auslandsstudium.

"Ich freue mich, dass sich unser Engagement für eine hohe Qualität in Studium und Lehre in den erneut hervorragenden Ergebnissen des CHE-Rankings widerspiegelt", kommentiert Professor Thomas Hoffmeister das aktuelle Ranking "Die Platzierung mehrerer Studiengänge in den Spitzengruppen zeigt uns, dass die Studierenden von unseren vielfältigen Lehr- und Betreuungsangeboten profitieren“, so der Konrektor für Lehre und Studium der Universität Bremen.

„Insbesondere sehe ich damit den Erfolg unseres Konzepts für eine forschende und problemorientierte Lehre bestätigt. Solche herausragenden Noten verdanken wir dem großen Einsatz unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie der Mitarbeitenden der Verwaltung und unserer studentischen Tutoren und Tutorinnen.“