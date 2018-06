Die verlängerte Galgenfrist für das Unibad dürfte Wasser auf die Mühlen für die Initiative Pro Unibad (BI) sein. (Jonas Völpel)

Das Unibad liefert weiter Gesprächsstoff: Erst vor einigen Tagen hatte die Bremer Bädergesellschaft mitgeteilt, wegen Reinigungs- und Sanierungsarbeiten werde das Unibad vom 28. Juni bis zum 12. August geschlossen sein. Doch dieser Zeitrahmen reicht offenbar nicht aus. Wie die Universität auf Nachfrage mitteilte, ist mit einer "verzögerten Wiedereröffnung" nach Ende der Sommerferien zu rechnen.

Als Grund werden dringende Reparaturen an der Chlordosierungsanlage genannt. Laut Uni sind die Arbeiten notwendig, um die Betriebsgenehmigung aufrecht zu erhalten. "Ohne diese Reparatur ist ein Betrieb des Bades ausgeschlossen", heißt es vonseiten der Pressestelle. Verursacht wird die voraussichtliche Verzögerung durch mehrwöchige Liefer- und Einregulierungszeiten.

Das habe sich nach Rücksprache mit potenziellen Lieferanten herausgestellt. Aus diesem Grunde geht die Universität davon aus, dass die reguläre Schließungsdauer von sechs Wochen überschritten wird. Für die Nutzer des Unibads setzt sich damit das Wechselbad der Gefühle fort.

Erst vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass das Unibad wegen der Verzögerungen beim Neubau des Westbads in Walle länger als eigentlich vorgesehen in Betrieb bleiben wird. Nach aktuellem Stand soll das Unibad nicht schon 2021, sondern erst 2022 geschlossen werden. Mithin erst dann, wenn die Bauarbeiten in Walle und am neuen Kombi-Bad in Horn (Hallen- und Freibad) definitiv abgeschlossen sind.

Die verlängerte Galgenfrist für das Unibad dürfte Wasser auf die Mühlen für die Initiative Pro Unibad (BI) sein. Immer wieder setzt sich die Initiative für den Erhalt des Unibads sein. Dabei verweisen die Unibad-Freunde auf gravierende Kostensteigerungen. Ein Vorwurf, den Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) mit Hinweis auf zwei verschiedene Bauvarianten zurückweist.

Der Sprecher des Sportressorts, Bernd Schneider, bekräftigte unterdessen, es werde sich am Zeitplan für die Abbrucharbeiten im Horner Bad nichts ändern. Wie vorgesehen würden die Arbeiten nach Ende der Freibadsaison beginnen. Der Abriss des Unibads nach Abschluss der Bauarbeiten in Walle und Horn ist Bestandteil des 2017 beschlossenen Bäderkonzepts.