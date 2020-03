1560 Sitzplätze hat die Uni-Mensa. Daher bleibt sie vorerst geschlossen. (Christina Kuhaupt)

In der Mensa der Universität Bremen gehen vorerst keine Gerichte mehr über den Tresen. „Sie bleibt bis auf Weiteres geschlossen“, sagt Maurice Mäschig, Referent für Kommunikation des Studierendenwerks, auf Nachfrage des WESER-KURIER. Zwar sei der Mensabetrieb keine Veranstaltung, dennoch orientiere sich das Studierendenwerk an der Allgemeinverfügung des Bremer Ordnungsamtes, die von Donnerstag, 12. März bis Donnerstag, 26. März gilt und Großveranstaltungen mit über 1000 Menschen untersagt. Wie lange genau die Mensa geschlossen bleibt, ist noch offen. Zunächst ist der Betrieb am heutigen Donnerstag und Freitag eingestellt.

„Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es sind keine Corona-Fälle bei uns bekannt“, sagt Mäschig. Die Mensen an der Hochschule Bremen und der Hochschule Bremerhaven bleiben geöffnet. „Die Uni-Mensa hat 1560 Sitzplätze, die anderen Standorte sind kleiner“, erklärt der Referent für Kommunikation.

Darüber hinaus bleibt das Amt für Ausbildungsförderung (BAföG) und die Abteilung Studentisches Wohnen ab Montag, den 16. März, für den Publikumsverkehr gesperrt. Die Mitarbeiter seien aber weiter per E-Mail und Telefon erreichbar.