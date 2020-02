Der ehemalige Lehrer Jürgen Roidl (Bildmitte) begleitet Atah Afzali (l.) und Mehari Fshaye, die mit ihren Familien aus Afghanistan und Eritrea geflüchtet sind, damit sich die Neubremer gut in ihrem neuen Alltag zurechtkommen. (Christina Kuhaupt)

Mehari Fshaye und seine Frau Ngisti Tekle leben nun schon seit gut vier Jahren in der Hansestadt. Der 41-Jährige ist froh, in Bremen zu sein. Das Paar kommt aus Eritrea und hat zwei Töchter, die sechsjährige Betty und ihre vierjährige Schwester Samra. Die Mädchen fühlen sich in Bremen bereits wohl.

„Darüber bin ich sehr froh“, sagt ihr Vater. Der Stolz in seiner Stimme ist deutlich vernehmbar, auch wenn der Eritreer selber noch große Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hat. Vor allem Schreiben ist schwierig, denn damit muss er ganz von vorne beginnen: Mehari Fshaye ist Analphabet. Seinen Kindern fällt das Lernen leichter. Oft müssen sie für die Eltern übersetzen, die ihre ersten Deutschkurse hinter sich haben und weiter an sich arbeiten wollen.

In den Erwachsenen kommen immer wieder Erinnerungen hoch: Sie denken an die langen, oft beschwerlichen Tage der Flucht, an Unglück und Begegnungen mit anderen, die ähnliche Strapazen erlebten, bevor sie in dem für sie fremden Land ankamen. Doch darüber spricht Mehari Fshaye nicht gern. Lieber über das Jetzt und die Erwartungen.

Froh ist er deshalb auch, dass die Aufenthaltsgenehmigung für die ganze Familie erneut verlängert wurde. An die Schrecken zuvor werden sich die Töchter später nicht erinnern, hofft ihr Vater. Für sie, da ist sich der 41-Jährige sicher, sei vieles nun einfacher. Dafür ist er dankbar. Samra geht in den Kindergarten, ihre große Schwester wird mit guten Deutschkenntnissen im Sommer eingeschult.

Apps helfen Deutsch zu lernen

Ähnliche Erfahrungen hat Atah Afzali mit seiner Familie gemacht. Jürgen Roidl unterstützt den gebürtigen Afghanen, der zwei Kinder hat und dem es leichter fällt, Deutsch zu lernen. „Auch dank der Apps auf meinem Smartphone“, sagt er. „So habe ich es mir beigebracht. Das hat mir schon beim Führerschein für das Auto vieles erleichtert.“ Mit Apps könne er sich auch auf die Lkw-Führerschein-Prüfung besser vorbereiten, spricht Afzali über sein berufliches Ziel.

Er hat lange als Soldat im Iran gearbeitet, lässt Einzelheiten weg, weil sie nach seiner Aussage so schmerzen. Der Mann und seine Frau haben durch Jürgen Roidl die Familie aus Eritrea kennengelernt. Er ist ihr Beschützer und Helfer in vielen Lebenslagen. Als der Lehrer aus der Gartenstadt Vahr pensioniert wurde, suchte er sich eine neue Aufgabe. Zunächst unterrichtete er Deutsch in Flüchtlingsunterkünften, in denen beide Familien gelebt haben. Dann hat er sich der Betreuung von Zugewanderten zugewandt.

Die beiden Familien sind seine Mündel geworden. Vor allem, seit sie die Flüchtlingsunterkünfte verlassen haben, sei es notwendig, ihnen bei Amtsgängen, aber auch in anderen Fragen des Alltags zur Seite zu stehen, sagt der ehrenamtliche Betreuer. Zunächst nahm er die Eritreer trotz der sehr schwierigen Sprachsituation unter seine Fittiche. Das Zusammensein wird mit jedem Treffen leichter, weil sie sich besser verständigen können. Mehari Fshaye möchte als Lackierer arbeiten. Dabei soll Jürgen Roidl ihn mit Kontakten und Ideen unterstützen.

Jürgen Roidl wohnt in der Bardowickstraße. Die beiden Neubremer Familien leben inzwischen in Gewoba-Wohnungen in Blockdiek und Hemelingen. Auch Roidls Sohn Wolfgang, der eigentlich in Frankfurt lebt, hat beide Familien bereits kennengelernt. Und als sie Möbel benötigten, war Jürgen Roidls Bruder zur Stelle, der aus seiner Wohnungsauflösung einiges abgeben konnte, was die Familien benötigten.

