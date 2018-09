Nach Angaben der Polizei soll es sich um einen 59-Jährigen handeln.

Ein Angler ist tot auf seinem Schlauchboot vor der Ostseeküste bei Schleimünde (Kreis Schleswig-Flensburg) geborgen worden. Es handle sich um einen 59 Jahre alten Urlauber aus Bremen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zuvor hatte NDR1 Welle Nord berichtet. Der Mann sei am Vortag auf seinem Boot vermutlich an einer Erkrankung gestorben. Angehörige hatten ihn vermisst gemeldet. Bei einer großen Rettungsaktion wurde das Schlauchboot mit Leiche am späten Abend entdeckt. (dpa/lno)