Am Bremer Landgericht fallen die Urteile durchweg milder aus als im Bundesdurchschnitt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Volker Grundies, Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg.

Allerdings bewegen sich die Bremer Urteile in allen untersuchten Deliktfeldern im gleichen Rahmen wie die der Gerichtsbezirke in der niedersächsischen Nachbarschaft. Und sind bei weitem nicht die mildesten Urteile in der Republik.

1,5 Millionen Gerichtsentscheidungen hat Grundies für seine empirische Analyse untersucht, Urteile von Amts- und Landgerichten aus den Jahren 2004, 2007 und 2010 zu Raub-, Drogen- und Verkehrsdelikten, zu Gewalt und Beleidigung sowie Diebstahl. Als Grundlage hierfür dienten ihm Daten aus dem Bundeszentralregister.

Bremen weicht um neun Prozent nach unten ab

Insgesamt werden in 17,5 Prozent der Gerichtsbezirke um mindestens zehn Prozent kürzere Strafen verhängt als im Bundesdurchschnitt. Bremen weicht um neun Prozent nach unten ab. In 21 Prozent der Gerichtsbezirke werden Urteile gefällt, die um mindestens zehn Prozent höher ausfallen als durchschnittlich in Deutschland.

Wegen der Ermessensspielräume, die das Gesetz Richtern einräumt, seien regional differierende Sanktionspraxen zwar zu vermuten, räumt Grundies ein. Doch die zum Teil erheblich voneinander abweichende Strafdauer in vergleichbaren Fällen ließen auf „systematische Unterschiede“ zwischen den Gerichtsbezirken schließen.

Die zeigen sich in deutlichen geografischen Mustern. In Baden-Württemberg und in großen Teilen Norddeutschlands dominieren eher mildere Strafen, während die Gerichte in Bayern und in Süd-Hessen eher zu härteren Strafen tendieren. Bremen nimmt dabei keine besondere Rolle ein, erklärt Grundies auf Anfrage des WESER-KURIER.

„Etwas unter dem Schnitt, hebt sich auch kaum von seiner Umgebung ab.“ Ausdrückliche Erwähnung findet Bremen nur einmal: bei der Frage, wie oft bei angeklagten Raubdelikten eine Freiheitsstrafe auf Bewährung verhängt wird. Hier liefert Bremen mit 68 Prozent den „Extremwert“.

Am anderen Ende der Skala liegt der Oberlandesgerichtsbezirk Nürnberg. Dort erhielten nur 40 Prozent der Verurteilten eine Strafe bis zu zwei Jahren, die eine Aussetzung zur Bewährung ermöglicht. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 48 Prozent.

Die neun Prozent bei der Strafdauer, mit denen Bremen insgesamt unter dem Bundesschnitt liegt, entsprechen exakt dem Wert der Landgerichtsbezirke Oldenburg und Hannover. Verden weicht mit minus zehn Prozent geringfügig mehr ab.

München und Augsburg liegen deutlich drüber

Wesentlich besser kommen die Angeklagten in Freiburg und Kiel weg, wo die Strafdauer insgesamt 23 beziehungsweise 18 Prozent unter dem Bundesschnitt liegt, deutlich drüber liegen München und Augsburg (jeweils plus 21 Prozent) oder auch Frankfurt (plus 17).

Auch in den beiden anderen Stadtstaaten wird härter verurteilt als in Bremen. Hamburg liegt drei Prozent über dem Bundesschnitt, Berlin sechs Prozent. Dass die Urteile in Bremen sich kaum von denen in Niedersachsen unterscheiden, passt zum Gesamtbild der Analyse.

„Generell ist zu beobachten, dass in benachbarten Gebieten eher eine ähnliche Sanktionspraxis vorliegt“, sagt Grundies und spricht von „regionaler Traditionen“ bei der Strafzumessung.

Ein Aspekt, der Ende September auch schon beim Deutschen Juristentag in Leipzig Thema war. Dort war davon die Rede, dass Richter sich an „lokalen Strafzumessungstraditionen“ orientieren würden.

Andreas Helberg, Vorsitzender des Bremischen Richterbundes, begegnet der Studie mit Skepsis. Sie berücksichtige zahlreiche Faktoren nicht, die letztlich zu einem Urteil führten. Außerdem seien Gerichte keine „Strafzumessungsautomaten“, in die man Tat- und Täterdaten einspeisen könne, um dann das richtige Ergebnis ausgeworfen zu bekommen.

Trotz der Zweifel an den Grundlagen der Studie sehe er aber nicht, dass sie für das Land Bremen einen dramatischen Befund zutage fördere, betont Helberg. Bremens Richter würden mit Augenmaß urteilen und wo es angebracht ist, auch abschreckende Strafen verhängen. Niemand müsse sich Sorgen darüber machen, dass in Bremen nicht hart genug bestraft wird.