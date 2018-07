Helga Heydinger und Jens Schröter vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bremen. (Hellwig)

Seit vielen Jahren kümmert sich der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) um die Anliegen von Alleinstehenden mit Nachwuchs. Auf Bundesebene wurde VAMV 1967 gegründet, noch als "Verband lediger Mütter". Der bremische Verein existiert seit 1975; Gründerin Gisela Kolaschnik wurde für ihr Engagement 2013 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Die Mitgliederzahl beziffert Vorstandsmitglied Helga Heydinger auf knapp 100. Es seien einst deutlich mehr gewesen, auch Väter. "Es gab Zeiten, da waren wir alleinerziehenden Väter politisch aktiver und mehr im Aufbruch", sagt Jens Schröter, der sich seit 40 Jahren im Verein engagiert.

Der Verein bietet Beratung und Austausch aller Art an, er erhebt die Stimme bei landes- oder bundespolitischen Themen, die Alleinerziehende betreffen. Ein sehr großer Teil derer, die sich an den Bremer VAMV wenden, müssen mit wenig Geld auskommen, dort liege entsprechend ein Schwerpunkt der Beratung und Unterstützung, auch in praktischer Form: Es gibt regelmäßig den "Upcycling-Treff", bei dem gelernt werden kann, wie man aus Altem mit wenig Einsatz Neues macht.

Der Bremer VAMV selbst hat finanziell bessere Zeiten gesehen: Einst war das "Zentrum für Alleinerziehende" mit vier ABM-Kräften ausgestattet. In den vergangenen Jahren wurden die Zuschüsse gekürzt, als Folge des bremischen Sparkurses. Geblieben ist laut Helga Heydinger etwa die Hälfte an Zuwendungen, abgedeckt werden damit Miete, Strom und Honorare sowie die Stelle eines In-Jobbers, der werktags eine Stunde kommt. Entsprechend schwierig sei es, öffentlich auf sich aufmerksam zu machen. Die Kapazitäten seien begrenzt. "Wir würden sehr gerne Kinderbetreuung anbieten, wenn wir hier Veranstaltungen haben", sagt Helga Heydinger. Das Budget erlaubt nur eine Spielecke.

Vielen bleibt später nur die Grundsicherung

Die Lage der Alleinerziehenden in Bremen sei schwieriger als anderswo. Der Anteil der Mütter oder Väter, die allein mit einem oder mehreren Kindern im Alter unter 18 Jahren einen Haushalt bestritten, sei besonders hoch. Die Zahl dieser Mütter und Väter, die auf staatliche Leistungen angewiesen seien, ebenfalls. Das habe nicht nur Folgen für die gesellschaftliche Teilhabe, der Alleinerziehenden und ihrer Kinder, sondern auch für das Leben im Alter: Diesen Müttern und Vätern bleibe später nur die Grundsicherung.

Nicht nur der VAMV habe zu spüren bekommen, dass Bremen ein Haushaltsnotlage-Land ist, sondern auch Alleinerziehende litten darunter, so Schröter. Es fehle an Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschul- und Schulalter und an bezahlbaren Wohnungen. Auf der Bundesdelegiertenversammlung des VAMV habe er feststellen müssen: "In Ländern wie Baden-Württemberg, die finanziell besser dastehen, gibt es deutlich mehr und speziellere Projekte für Alleinerziehende", sagt Schröter. Ein großer Teil der Alleinerziehenden lebe überdies in "Randbereichen", in Huchting, Tenever, Bremen-Nord. Das verkompliziere kulturelle Teilhabe schwierig.

Vorbildlich ist Bremen nach Ansicht des VAMV in einem anderen Feld: Schröter ist für den Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachverständiger in der Sozialdeputation der Bremischen Bürgerschaft und repräsentiert dort die Stimme der Alleinerziehenden. "Andere Bundesländer haben eine höhere Hürde bei der Partizipation. Unser Weg zur Verwaltung ist kurz."