Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Er wird in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. (Frank Thomas Koch)

Bevor er mit dem Wagen davonfuhr, warnte der Mann seine Freundin davor, die Polizei zu rufen. Er werde erst ihren zweijährigen Sohn erschießen, dann sich selbst. „Du weißt, dass ich es tun werde. Ich habe nichts mehr zu verlieren.“ Kurz zuvor hatte er sein Kind mit Waffengewalt aus dem Haus der Eltern seiner Partnerin entführt. Dafür muss er sich seit Mittwoch vor dem Landgericht verantworten: Geiselnahme und räuberische Erpressung wirft die Anklage dem 21-Jährigen vor.

Im Februar 2017 hatten sich die beiden kennengelernt, seit März waren sie ein Paar. Im Dezember wurde ihr erster Sohn geboren, 2019 der zweite. Funktioniert habe die Beziehung trotzdem nicht, sagt der Angeklagte. „Streit, Streit, immer nur Streit.“

Der eskalierte am 13. August vergangenen Jahres. Eigentlich habe er den Tag über mit seinem Sohn verbringen wollen, doch dieser Plan sei „torpediert“ worden. Seine Partnerin habe stattdessen mit ihren beiden Kindern und einer Freundin an einen See gewollt. Er habe dem zwar zugestimmt, sei anschließend aber durch mehrere Kneipen gezogen und habe sich betrunken. Abends sei er dann zu ihr gefahren. „Aber nur, um die Situation zu klären“, beteuert er vor Gericht. Dass er seiner Partnerin zuvor mehrere Nachrichten mit obszönen Beschimpfungen und massiven Drohungen geschickt hatte, sagt er nicht. Sie hatte sich daraufhin nicht nach Hause getraut, sondern war mit den Kindern zu ihren Eltern gefahren.

Dort platzte der 21-Jährige abends durch die offene Terrassentür herein, mit einem gezückten Messer in der Hand und einer Pistole im Hosenbund. Er forderte seine Frau und deren Eltern auf, sich hinzusetzen und ihm ihre Handys zu geben, damit sie nicht die Polizei rufen konnten. Als er die Schwester seiner Partnerin mit ihrem Smartphone entdeckte, lief er zu ihr, hielt ihr laut Anklage die Pistole an den Kopf und forderte auch von ihr das Handy. Anschließend bedrohte er wieder seine Frau. Sie solle eine Tasche für den Kleinen packen, sonst würde er ihre Eltern und ihre Schwester abknallen.

Mehrfache Drohungen

Als er die Tasche hatte, schnappte er sich seinen Sohn und die Autoschlüssel des Vaters seiner Freundin und brauste mit dessen Wagen davon. Nicht ohne die eingangs zitierte Äußerung auszustoßen, seinen Sohn und sich zu töten, wenn die Polizei eingeschaltet würde. Die Frau und ihre Eltern zeigten ihn trotzdem sofort bei der Polizei an, der es am nächsten Tag gelang, den Flüchtigen in seinem Fahrzeug aufzuspüren und zu verfolgen. Woraufhin der 21-Jährige seiner Partnerin am Telefon erneut damit drohte, sich und das Kind umzubringen. Sie solle ihre Anzeige zurücknehmen, sonst würde er mit 200 km/h in eine Mauer rasen.

Letztlich endete die Entführung unblutig. In mehreren Gesprächen am Telefon gelang es der Polizei, den Angeklagten dazu zu bringen, den Zweijährigen an eine Polizistin zu übergeben. Er selbst versuchte anschließend zu fliehen, konnte aber kurz darauf vom Mobilen Einsatzkommando der Polizei festgenommen werden.

Vor Gericht offenbart der junge Mann mehrfach an wichtigen Stellen Gedächtnislücken: „Weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe“ – „kann mich nicht erinnern, ob ich das getan habe“, sagt er. Und versucht auch, sein Handeln ins bessere Licht zu rücken – er habe seinen Sohn ohnehin zurückbringen wollen, und alle hätten doch gewusst, dass es sich bei der Waffe nur um eine Schreckschusspistole handelte –, doch ansonsten gibt er die Taten weitgehend zu. Eine Erklärung dafür hat er nicht. Der Alkohol vielleicht. Der Frust über den ständigen Streit. Die Angst, dass sie ihm seine Kinder entziehen würde. Aber nie habe er vorgehabt, jemanden zu verletzen. Und auch nie gewollt, dass die Sache derart eskaliert.

Das klingt aus dem Mund seiner als Zeugin gehörten Partnerin ganz anders. Eine halbe Stunde bevor er am Abend mit Messer und Pistole bewaffnet im Haus ihrer Eltern auftauchte, habe er ihr kommentarlos ein Foto der Schusswaffe geschickt. „Er wusste, dass ich Panik vor dieser Waffe hatte.“ Zumal er ihr früher erzählt habe, dass man so eine Schreckschusspistole durchaus „scharf“ machen könne.

Schon mehrfach sei ihr Freund gewalttätig geworden, habe sie unter anderem auch gewürgt, erzählt die 28-Jährige. Und was die Entführung ihres Sohnes betrifft: Einen ähnlichen Vorfall habe es im vergangenen Jahr schon zu Ostern gegeben, wenn auch ohne Einsatz von Waffen. Er sei von einem Ausflug mit seinem Kind nicht zurückgekehrt. Stattdessen ein Anruf: Er käme erst zurück, wenn sie vorher mit dem Jugendamt schriftlich vereinbart hätte, dass er das alleinige Sorgerecht für das Kind bekäme.

Trotzdem habe man sich letztlich „immer wieder zusammengerauft“, in der Hoffnung, „das sich was ändert“. Damit scheint es nun endgültig vorbei zu sein. Sie habe das alleinige Sorgerecht für beide Kinder beantragt, sagt die 28-Jährige. Und sie habe ihn jetzt auch wegen sexueller Nötigung angezeigt. Er habe sie zu Dingen gezwungen, die sie nicht wollte, und dabei auch noch gefilmt, um die Videos als Druckmittel gegen sie verwenden zu können.

Die Verhandlung wird am Freitag, 22. Januar, fortgesetzt.