Auf Festivals und Veranstaltungen wie der Breminale soll es nur noch Mehrwegflaschen und Verpackungen geben. Das fordert ein Zusammenschluss mehrerer Veranstalter. (Shirin Abedi)

Im Kampf gegen zu viel Müll durch Einwegflaschen, Plastikgeschirr und To-Go-Verpackungen fordert ein Zusammenschluss Bremer Veranstalter den Senat zu mehr Umwelt- und Klimaschutz auf. Konkret verlangen 22 Veranstalter ein landesweites Mehrweggebot für alle Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen. Veranstaltungen, die beispielsweise in öffentlichen Parks, auf der Bürgerweide oder an der Schlachte stattfinden, müssten dann auf klimaschädliches Einweggeschirr- und besteck oder auf Getränkeausschank in Einwegbechern verzichten. Ein entsprechendes Forderungspapier übergeben Boris Barloschky und Jonas Gudegast von der Breminale, der Initiatorin des Zusammenschlusses, an diesem Freitag an Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne).

Künftig soll es nur noch Pfandflaschen auf Open-Air-Veranstaltungen geben. (Shirin Abedi)

„Das ist eine Praxis, die in einigen Städten bereits seit Jahren erfolgreich umgesetzt wird“, sagt Boris Barloschky, zuständig für Nachhaltigkeit beim Kulturfestival am Osterdeich. Mit dem Mehrweggebot wollen die Veranstalter sämtliche Einwegbehältnisse vom Festgelände verbannen. Mit der Einführung eines landesweiten Mehrweggebotes könnte Bremen eine Vorreiterrolle unter den Bundesländern einnehmen, sind sich die Breminale-Macher sicher.

Unterzeichnet haben das Forderungspapiers folgende Veranstalter und Institutionen: Concept Bureau (Breminale), La Strada, Stadtteilmanagement Neustadt und Vis-a-Vis (Summersounds), Papp, Pusdorf Studios, Dreizehngrad Festival, Kulturbeutel (Irgendwo), Shakespeare Company (Shakespeare im Park), Musikszene Bremen (Überseefestival), Hellseatic, WanderLust, Clubverstärker, Kulturkraken, Immonopol (DKP – Die komplette Palette), Kukoon, Horn to be wild, Stadtteilmarketing Vegesack (Festival Maritim), Stadtteilmarketing Hemelingen (Stadtteilfest Hemelingen), Golden City, Blaumeier Atelier und Tanzwerk Bremen.