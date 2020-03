Spielfreude schweißt zusammen, von links: Verena Vogt, Sascha Vogt, Julia Daum und Philipp Fuhr haben den Verein „Gameover für Langeweile“ neu gegründet. (Frank Thomas Koch)

Wer kein Kneipen- oder Partygänger ist oder keinem Verein angehört, hat es nach Philipp Fuhrs Erfahrung als Neubremer nicht leicht, Leute kennenzulernen, Anschluss zu finden und Freundschaften zu schließen. Deshalb hat der Brettspielfan, der vor zweieinhalb Jahren in die Weserstadt gezogen ist, selbst die Initiative ergriffen.

Der 29-Jährige hat mit drei Gleichgesinnten im Oktober 2018 die Freizeitgruppe und jetzt den Verein „Gameover für Langeweile“ gegründet. Denn er war wie Julia Daum, Verena Vogt und Sascha Vogt bereits vorher in einer inzwischen aufgelösten Brettspielgruppe aktiv und wollte über so eine Freizeitgruppe Mitspieler finden und neue Menschen kennenlernen.

Damit das möglichst schnell und einfach funktioniert, hat das Quartett die anfangs kleine Gruppe ausschließlich über WhatsApp und Doodle organisiert. Bei inzwischen 311 Mitgliedern setzt der im Februar dieses Jahres neu gegründete Verein nun aufs Internet. „Praktisch braucht es nur einen Klick, und jeder kann mitmachen“, sagt Philipp Fuhr und weist auf die Webseite www.gameover-gruppe.de hin.

Auf ihr betreibt der Verein ein selbst erstelltes Teilnahmesystem. Darüber können sich Interessierte für gemeinsame Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Brett-, Karten- und Rollenspieletreffen, Kino- oder Bowlingabende verabreden. Wichtig zu wissen: Es werden keine Mitgliedsbeiträge erhoben. Die Teilnehmenden müssen laut Philipp Fuhr lediglich die Anfahrt und den Eintritt zu Veranstaltungen selber zahlen.

Etwas unternehmen und neue Leute kennenlernen

„Da lässt sich immer jemand finden, der mit einem etwas unternimmt“, erzählt Julia Daum (29 Jahre), was ihr am „Gameover für Langeweile“-System so gut gefällt. Und man lerne neue Leute kennen, ergänzt die 34-jährige Verena Vogt aus Findorff. „Es sind schon sehr viele Freundschaften entstanden“, weiß Philipp Fuhr und betont: „Das Teilnahmesystem ist sehr intuitiv zu bedienen.“

Wer sich über die Startseite für die internen Infos einloggt und damit seine Mitgliedschaft praktisch anmeldet, bekommt die Übersicht über geplante Aktivitäten und kann sich sofort für die Teilnahme an einem Termin eintragen. „Jeder, der möchte, kann auch selbst etwas anbieten“, erklärt Philipp Fuhr. „Wenn ich zum Beispiel Platz für sechs Leute habe und ein Brettspiel spielen möchte oder auch, wenn ich zum Beispiel gern ins Ballett gehe und das nicht allein machen möchte, frage ich, wer mitkommen will“, nennt er einige Beispiele.

Die privaten Treffen, meist Spieleabende, würden in der Regel beim Gastgeber stattfinden und meist von drei bis acht Leuten besucht, sagt Fuhr. „Bei coolen Aktivitäten sind schnell auch mal 20 bis 40 Leute dabei.“ Dazu zählt der Rablinghauser Kanufahren oder das Spiel „Die Werwölfe vom Düsterwald“, das Vereinsmitglieder auch bei den diesjährigen Spieletagen in den Räumen der Volkshochschule angeboten haben.

Damit das Vermittlungssystem tatsächlich fair funktioniert, hat der Vereinsvorstand von „Gameover für Langeweile“ klare Regeln aufgestellt. Über die Freischaltung und Einhaltung der Regeln wacht ein Team aus vier Administratoren. Das weist nachdrücklich darauf hin, dass alle Aktivitäten auf Freiwilligenbasis basieren. Und: „Wir sind keine Singlebörse“.

Ein angenehmes Klima aufrecht erhalten

Die Vereinsprämisse dient dazu, trotz der Größe der Gruppe ein angenehmes Klima aufrecht zu erhalten. Dazu gehört auch, im Chat und bei den Treffen einen freundlichen und respektvollen Umgang miteinander zu pflegen, zumal viele verschiedene Persönlichkeiten dabei sind. „Unsere Mitglieder sind zwischen 18 und 60 Jahren, sie kommen aus der ganzen Stadt – von Rablinghausen bis Bremen-Nord“, berichtet Philipp Fuhr. Es seien auch viele Familien darunter, denn Kinder mitzubringen sei kein Problem.

Weshalb aus der Freizeitgruppe nun der -verein „Gameover für Langeweile“ entstanden ist, begründet Philipp Fuhr mit einem Herzenswunsch: mehr Menschen mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. „Sobald der Verein im Vereinsregister eingetragen ist, wollen wir die Gemeinnützigkeit beantragen, damit wir Fördergelder anzapfen können. Denn wir wollen Kindern, Jugendlichen, Familien und Hilfsbedürftigen ermöglichen, an unseren Aktivitäten teilzunehmen.“ Ein Spieletreffen in einem Lokal könnten sich wegen des Mindestverzehrs manche Bremerinnen und Bremer nicht leisten, weiß der 29-Jährige.

„Gameover für Langeweile“ arbeitet inzwischen mit mehreren lokalen Freizeitanbietern in Bremen zusammen. Diese gewährten Rabatte, würden Veranstaltungen oder Kleidung sponsern oder Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, erzählt Philipp Fuhr. Denn die Freizis seien Jugendlichen vorbehalten und die Räume der Bürgerhäuser oft ausgebucht und ohnehin knapp.

Tagesausflüge einmal im Monat

Für Bowling, Lasertag, Kneipentour und das Spiel „Die Werwölfe von Düsterwald“ stehen feste Monatstermine fest. Neu im Programm des Vereins sind die Tagesausflüge einmal im Monat, im April steuert der Bus den Serengeti-Park in Hodenhagen und im Mai das mittelalterliche Phantasie-Spectaculum in Rastede an.

Außerdem wollen die ehrenamtlichen Freizeitgestalter mit Hilfe einiger Partner den Familienbereich beim Findorffer Stadtteilfest organisieren, auf dem sie im Vorjahr erstmalig vertreten gewesen sind. „Zusätzlich zu Lasertag, Bowling und Minigolf wollen wir über zehn Stände mit Spielen für Familien aufbauen“, kündigen die Vorstandsmitglieder an. Ferner soll es eine Kleinkunstbühne, Hüpfburg und Kinderschminken geben.

Weitere Informationen

Wer mehr Informationen über den Verein „Gameover für Langeweile“ bekommen oder sich an Freizeitaktivitäten beteiligen möchte, erfährt mehr unter www.gameover-gruppe.de.