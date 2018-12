„Die derzeitige Struktur ist flexibler, um auf regionale Besonderheiten zu reagieren“, sagt Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Strikt gegen eine Auflösung oder Zusammenlegung der Landesämter für Verfassungsschutz hat sich das Bremer Innenressort ausgesprochen. „Die derzeitige Struktur ist flexibler, um auf regionale Besonderheiten zu reagieren“, sagt Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). „Beim Zentralismus besteht immer die Gefahr, dass man nicht mitbekommt, was vor Ort passiert.“ Mit seiner Stellungnahme reagiert Mäurer auf einen Vorstoß der FDP-Bundestagsfraktion, die eine Reduzierung der Verfassungsschutzämter gefordert hatte. Bislang gibt es in jedem Bundesland ein Amt für Verfassungsschutz, die Liberalen wollen ihre Zahl von 16 auf sechs verringern. Kleinere Behörden wie in Bremen sollen mit größeren Ämtern fusionieren.

Für das Innenressort ist das ein indiskutabler Vorschlag. Gerade durch seine derzeitige Struktur könne der Bremer Verfassungsschutz „schnell und speziell auf die lokalen Besonderheiten eingehen“. Als Beispiel führt Ressortsprecherin Nesrin Kök-Evcil den Beschluss an, den Bremer Landesverband der Jungen Alternative (Ja) beobachten zu lassen. Dadurch zeige sich die Schnelligkeit dieser Struktur im Vergleich zum Bundesamt für Verfassungsschutz. Als erster Innenminister habe Mäurer im September diese Entscheidung getroffen. „Bremen war hier Pionier.“

Der Vorschlag der FDP sei weder Fisch noch Fleisch, erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Tschöpe. Er beseitige weder die offenkundigen Mängel im föderalen System, noch gebe er Antworten auf eine neue Balance und Koordination zwischen zentraler und dezentraler Gefahrenabwehr. „Landesämter, in denen mehrere Länder zusammengefasst werden, schaffen mehr Probleme, als damit gelöst werden“, betont Tschöpe. Anders sein Blick auf die nationale Ebene: „Wir befürworten im Grundsatz eine Zentralisierung der Sicherheitsbehörden, um auf die oft internationalen Herausforderungen zumindest national reagieren zu können.“ Das Versagen des Herrn Maaßen im Umgang mit der AfD zeige aber auch, dass Konzentration alleine keine Gewähr für Qualität biete.

Ins gleiche Horn stößt der grüne Koalitionspartner. „Bremen würde auf der Strecke bleiben“, sagt Hermann Kuhn, Landesvorstandssprecher der Grünen. Diese Diskussion, ebenso wie die um eine Zusammenlegung der Bundesländer, habe er schon mehrfach erlebt. Der Ruf nach einer Zentralisierung der Verfassungsschutzämter komme immer dann wieder auf, wenn Pannen passierten. Man müsse reagieren, wenn etwas schief gelaufen sei, und auf bessere Zusammenarbeit hinwirken. Durch eine Zentralisierung jedoch würde die politische Kontrolle faktisch ausgehebelt werden. Diese parlamentarische Kontrolle sei grundlegend, bei zentralisierter Organisation nicht leistbar. Deshalb wollen die Grünen die Beibehaltung der Verfassungsschutzämter auf Landesebene, wie Hermann Kuhn betont.

Die Linke in Bremen hat ebenfalls kein Interesse daran, die Verfassungsschutzämter Bremen und Niedersachsen zusammenzulegen, betont Fraktionsvorsitzende Kristina Vogt. Dann habe man keine parlamentarische Kontrolle mehr, die hier in Bremen funktioniere. „Das dürfen wir nicht aufgeben.“ Die demokratische Kontrolle und möglichst viel Transparenz seien wichtig. In einem großen Amt weit weg würde man nicht mehr mitbekommen, was laufe. Kristina Vogt sieht eher ein Problem in dem Nebeneinander der Dienste, wodurch man beispielsweise nicht wisse, wer wo V-Leute im Einsatz habe. Generell votierten die Linken auf Bundesebene laut Kristina Vogt für eine Abschaffung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Dafür solle ein demokratisch aufgebauter Inlands-Nachrichtendienst eingerichtet werden.

Thema für Röwekamp ein alter Hut

Für eine Reform des Verfassungsschutzes spricht sich dagegen die CDU aus. Wobei Fraktionschef Thomas Röwekamp darauf hinweist, dass es neben der viel diskutierten Fusion einzelner Ämter noch andere Möglichkeiten gebe. Denkbar sei auch eine Arbeitsteilung unter den Verfassungsschutzbehörden. Als Beispiel nennt Röwekamp die Spezialisierung des Bremer Amts auf die Beobachtung des extremistischen Islamismus. Diese Aufgabe könne das Bremer Amt auch außerhalb der Landesgrenzen übernehmen und dafür den Bereich Rechtsextremismus abgeben, der in Niedersachsen eine viel größere Rolle spiele. „Unser Amt ist auch viel zu klein, um sämtliche eingehenden Informationen auszuwerten.“

Das Thema ist für Röwekamp ein alter Hut. Bereits vor zwei Jahren habe die CDU gefordert, die Aufgaben des Verfassungsschutzes als Konsequenz aus dem umstrittenen Anti-Terror-Einsatz im Februar 2015 neu zur regeln. Das passe auch zu Bestrebungen des Bundes, einige Landesaufgaben zu übernehmen. „Teilweise stößt das bei uns auf offene Ohren“, so Röwekamp. Die Existenz von Verfassungsschutzämtern auf Landesebene sieht er ohnehin als historisch bedingtes Phänomen an. Die Alliierten hätten in den Nachkriegsjahren darauf gedrungen, nicht wieder einen mächtigen Inlandsgeheimdienst wie zuzeiten der NS-Diktatur aufzubauen. Nun sei man aber weiter, eine Gefährdung der Demokratie drohe von dieser Seite nicht mehr. Eine einzige zentrale Verfassungsschutzbehörde sei daher „nicht völlig abwegig“. Allerdings müsste „auf jeden Fall eine Präsenz vor Ort“ sichergestellt sein, weil nur Außenstellen in den Ländern dezentrale operative Maßnahmen in die Hand nehmen könnten.

Ganz auf der Linie der FDP-Bundestagsfraktion bewegt sich das Pendant in der Bürgerschaft. Von einer „langjährigen Forderung“ des Landesverbands spricht der stellvertretende FDP-Fraktionschef Hauke Hilz. Auch im aktuellen Wahlprogramm sei der Ruf nach einer Reduzierung der Verfassungsschutzämter enthalten. „Da sind wir sofort dabei, wir müssen effizienter werden“, sagt Hilz. Dabei schwebt der FDP eine Zusammenlegung des Bremer Amts mit dem niedersächsischen Amt vor. „Wenn wir kooperieren können, müssen wir das auch tun.“ Kleinere Einheiten seien nur eingeschränkt handlungsfähig, das habe sich zuletzt wieder bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus gezeigt.