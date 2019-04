Der Bremer Verfassungsschutz soll umziehen (Symbolbild). (Fredrik von Erichsen/dpa)

Das Landesamt für Verfassungsschutz soll in größere Räumlichkeiten umziehen. Das hat der WESER-KURIER aus verlässlicher Quelle erfahren. Derzeit sind die Geheimdienstler in einem Trakt des Flughafens untergebracht. Allerdings sind die dortigen Flächen nach Einschätzung der Innenbehörde in mehrfacher Hinsicht zu knapp bemessen. Denn zum einen wurde der Personalbestand zuletzt von 50 auf 72 deutlich aufgestockt, nicht zuletzt um der anhaltenden Bedrohung durch den islamistischen Extremismus angemessen begegnen zu können. Zum anderen fehlt es offenbar an bedarfsgerechten Funktionsräumen. Stichworte sind hierbei Videoüberwachung, Internetermittlungen, Sonderlagen und Schaltkonferenzen mit anderen Verfassungsschutzbehörden.

Der ins Auge gefasste neue Sitz wäre nicht allzu weit vom Flughafen entfernt und ließe sich nach Ansicht der Innenbehörde besser gegen Ausforschung absichern als die bisherigen Diensträume am Flughafen. Durch die Nähe zur Polizeiinspektion Süd wäre er zudem gut geschützt. Die Nutzfläche würde sich auf rund 3000 Quadratmeter in etwa verdreifachen, die Miete im Vergleich zum bisherigen Standort auf etwa 470 000 Euro pro Jahr verdoppeln.