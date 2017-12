Stefan Kathmeyer hatte 2013 die Idee, Weihnachtsbäume online und voll geschmückt zu vertreiben. (Christina Kuhaupt)

Alle Jahre wieder muss unsereins das organisiert kriegen: zum Markt mit den Weihnachtsbäumen oder zum Baumarkt fahren, vielleicht auch den Baum aus einer Plantage selber schlagen, die passende Größe aussuchen. Dann kommt das eigentliche Problem: Wie wird der Weihnachtsbaum im Auto transportiert? Ragt er mehr als einen Meter aus dem Kofferraum heraus, muss am Ende ein rotes Fähnchen befestigt sein. Ihn also lieber auf dem Dachgepäckträger festzurren? Dann sollte der Baum an mindestens drei Stellen mit stabilen Gurten befestigt sein – und die Spitze sollte nach hinten gucken, damit der Baum nicht zum Windfang wird.

„Wenn man kleine Kinder hat, macht das Organisieren des Weihnachtsbaums ja vielleicht noch Spaß“, sagt Stefan Kathmeyer von der Firma „Kaisertanne“ am Arsterdamm, „aber wenn die Kinder größer sind, ist das für viele eher eine Last, das gilt besonders für ältere Leute.“

Lieferung innerhalb von zwei Tagen

2013 kam die Gruppe um Stefan Kathmeyer auf die Idee, eine Alternative zum Eigentransport der Weihnachtsbäume anzubieten: Christbäume übers Internet zu verkaufen und sie direkt an den Käufer zu liefern – innerhalb von zwei Tagen. Auf der Homepage des Baum-Lieferanten kann man sich durch Fotos von Nordmanntannen bis zu zwei Meter Höhe scrollen – mit nichts als frischem Grün oder bereits mit Weihnachtskugeln oder Lichterketten behängt. Auch der Ständer für den Baum lasse sich in passender Größe gleich zum Weihnachtsbaum mitbestellen.

„Unsere höchsten Bäume sind sechs Meter hoch, sie werden zum Beispiel in Fußgängerzonen aufgestellt. Doch die meisten unserer Kunden kaufen kleinere Bäume, wobei ein Wohnzimmer auch schon mal drei Meter sechzig hoch sein kann. Der Weihnachtsbaum soll bis an die Decke reichen", erzählt Kathmeyer.

Hat ein Käufer auf der Website die passende Tanne ausgesucht und die Bestellung abgeschickt, werden die Bäume in ein Netz gehüllt und in einen stabilen Baum-Karton gesteckt. „Die Bäume kommen wohlbehalten an, und sie nadeln lange nicht“, sagt Kathmeyer. „Das richtige Einpacken war am Anfang gar nicht so leicht, wir mussten erst lernen, wie man sie in den Karton bekommt, ohne dass die Triebspitzen abbrechen.“ Und bis heute bleibe das kunstgerechte Bugsieren sechs Meter hoher Bäume in einen Karton eine Herausforderung.

Einige Lieferungen auch nach Spanien und Frankreich

Ist alles richtig verpackt, transportieren Speditionen und Paketdienste die Weihnachtsbäume direkt zu den Kunden. „Die größte Entfernung war bisher Dubai, doch das meiste bleibt in Deutschland. Einige Lieferungen gehen aber auch nach Spanien oder Frankreich", sagt Kathmeyer. Besonders beliebt sei es, Oma oder Opa einen Weihnachtsbaum direkt vor die Haustür liefern zu lassen, damit sie sich den weiten Weg zum Baum ersparen können.

„Kaisertanne“ bezieht seine Bäume von Plantagen auf der Insel Fünen in Dänemark. „Für uns muss jeder Baum hundertprozentig in Ordnung sein“, sagt Kathmeyer. "Für dieses Auswahlverfahren gehen Mitarbeiter durch die Plantagen und suchen nur die besten Exemplare aus. Sie achten auf guten und gleichmäßigen Wuchs. Und es ist ausschließlich die Nordmanntanne, die wir verkaufen.“ Eine Art, die im asiatischen Raum in Höhenlagen wächst, besonders weiche Nadeln hat und lange ein warmes Wohnzimmer aushält – eben ohne zu nadeln, wie Kathmeyer versichert.

Die Tannen stammen nach Angaben des Fachmannes aus nachhaltigem Anbau. Das heißt: Den Plantagen werde immer nur so viel entnommen, wie wieder nachgepflanzt werde. Ums Spritzen junger Bäume komme man allerdings nicht herum. Andernfalls würden sie von Pilzen befallen, und die Nadeln würden dann braun. Ansonsten bestehe auch das Risiko, dass die Bäume von Insekten befallen werden – und eine solche Bescherung wolle schließlich niemand im Wohnzimmer haben.

Abseits der Weihnachtszeit, wenn Nordmanntann geschmückt oder pur nicht gefragt sind, werden in der Bremer Firma Bodenbeläge wie Parkett oder Laminat verkauft. Das Verpacken der Nordmanntannen und der Versand finden freilich woanders statt: in der Bremer Woll-Kämmerei in Blumenthal.

Verkaufszahlen im fünfstelligen Bereich

Das Geschäft laufe gut, pro Jahr könne die Firma Verkaufszahlen vorweisen, die knapp im fünfstelligen Bereich liegen. Doch noch sei die Geschäftsidee, Weihnachtsbäume übers Internet zu verkaufen, ausbaufähig, wie Kathmeyer betont: „Online werden derzeit weniger als ein Prozent Weihnachtsbäume verkauft. Die meisten Menschen fahren eben doch noch zum Baumarkt oder zum Stand mit Weihnachtsbäumen."

Eine Neuerung hat der Online-Versandhandel für Weihnachtsbäume eingeführt: Die Nordmanntannen gibt es auch mit Wurzelballen. „Mit etwas Glück kann man die Bäume dann auch im eigenen Garten auspflanzen“, sagt Kathmeyer. "Dann muss man im nächsten Jahr keinen neuen Weihnachtsbaum zu kaufen.“