Die Auslastung der Busse und Bahnen der BSAG liegen unter 75 Prozent. Dennoch wird es zu bestimmten Zeiten eng in den Fahrzeugen. (Christina Kuhaupt)

Im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) muss nachgebessert werden. Mehr Platz und Abstand, mehr Fahrzeuge und Personal, entzerrte Fahrgastströme sowie mehr finanzielle Mittel werden benötigt, um das Infektionsrisiko in Bussen und Bahnen zu senken. Darin waren sich die Verkehrsdeputierten am Dienstag einig.

Die Sicherheit und die Höhe des Infektionsrisikos im ÖPNV sei in allen Verkehrsministerkonferenzen ein wichtiges Thema, berichtete Maike Schaefer, die seit 1. Januar als erste Grünen-Politikerin den Vorsitz der Konferenz innehat. „Es gibt bundesweit in fast allen Kommunen nicht genug Fahrzeugmaterial“, sagte Schaefer. In Bremen werde immer wieder nachgesteuert, so nutze die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) beispielsweise weiterhin ältere Fahrzeuge, die eigentlich durch die neue Straßenbahn „Nordlicht“ ersetzt werden sollten.

Mehr zum Thema Für mehr Abstand in den Fahrzeugen BSAG setzt private Reisebusse ein Ab der kommenden Woche setzt die Bremer Straßenbahn AG angemietete Reisebusse im Linienverkehr ein. ... mehr »

Damit es möglichst schnell Nachschub an Fahrzeugen gibt, habe das Ressort bereits einen Antrag gestellt, um aus dem Bremen-Fonds entsprechende Gelder zu bekommen. Zusätzlich seien auch beim Bund finanzielle Hilfen angefragt. Es sei ein Problem für die BSAG, dass das finanzielle Defizit durch wenig Fahrgäste immer größer werde. Dies sei Grund genug, einen finanziellen Ausgleich durch den Bund zu fordern.

Studie zum Infektionsrisiko

Die Verkehrssenatorin kündigte an, dass es eine Studie zum Corona-Infektionsrisiko in Bussen und Bahnen geben werde. „Wenn man in allen Fahrzeugen den richtigen Abstand einhalten will, müsste die Hälfte der Fahrgäste draußen bleiben“, sagte Schaefer. Das Gedränge an den Haltestellen wolle man aber vermeiden.

Die Auslastung des Nahverkehrs liege derzeit laut BSAG-Chefplaner Andreas Busch bei unter 75 Prozent. Allerdings gebe es momentan jede Woche andere Begebenheiten. Mit dem Güterverkehrszentrum (GVZ) habe man Gespräche geführt, um die Anfangszeiten der Schichten zeitlich zu strecken, um das Aufkommen in den Bussen zu entzerren. Die dortigen Unternehmen hätten laut Busch aber zurückgemeldet, dass dies unter anderem durch das Paketaufkommen nicht möglich sein. Der Grünen-Politiker Ralph Saxe reagierte verärgert: „Es macht mich fassungslos, dass die dortigen Firmen sagten, dass sie es betrieblich nicht hinbekommen, die Routinen und Prozesse zu verändern.“ Das sei unverantwortlich den Mitarbeitern gegenüber. Alle seien verpflichtet, etwas für den Infektionsschutz zu tun. Er bittet darum, bei diesem Punkt „etwas deutlicher“ mit den Unternehmen zu reden. Senatorin Schaefer ergänzte, dass auch mit dem Bildungsressort darüber gesprochen habe, die Schulanfangszeiten zu entzerren. Das habe sich durch den Lockdown aber noch einmal anders dargestellt.