Der Bremer Hauptbahnhof. (Bernd Volks Werbereferent Marketing&Events Werbegemeinschaft Hamburg/Bremen/Schleswig-Holstein GbR)

Wie die Bundespolizei mitteilt, haben Zivilfahnder einen 37-jährigen Dieb im Bremer Hauptbahnhof festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen am Freitag einem Fahrgast der Deutschen Bahn eine Geldbörse gestohlen zu haben. Sie soll rund 2900 Euro enthalten haben. Aufgrund von Videoaufnahmen konnten die Beamten den polizeibekannten Mann identifizieren.

Am Samstag lief der Beschuldigte laut Polizeiangaben „neu eingekleidet und bester Laune“ durch den Bahnhof. Die Beamten nahmen ihn fest und entdeckten bei der anschließenden Durchsuchung rund 1600 Euro in seiner Gesäßfalte. Das Geld war in einer Plastiktüte eingewickelt und wurde sichergestellt. Der Mann gab die Tat zu und übergab den Beamten die Geldbörse mit Bankkarte und Papieren des Bestohlenen. Die fehlenden 1300 Euro hatte der drogenabhängige Dieb bereits ausgegeben. Er erhielt eine Strafanzeige und wurde entlassen. (wk)