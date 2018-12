"Faire" Nikoläuse: Johanna Reimers, Anna Lena Wulf, Timm Kroeger, Charlotte Labitzky und Ulrike Hiller (v. links) verlosten Becher, Kaffee und Tee unter den Mitarbeitern der Bremer Verwaltung. (Frank Thomas Koch)

Wasserflaschen aus Plastik kommen Martha Lewandowski nicht in die Einkaufstüte, und sie verschmäht auch Einwegbecher, wenn's mal ein Kaffee für unterwegs sein soll. Die 28-Jährige, die als Sachbearbeiterin im Ressort von Martin Günthner (SPD), Senator für Wirtschaft und Häfen, angestellt ist, achtet auch darauf, die Treppe statt des Fahrstuhls zu nehmen – das ist nicht nur gesünder, sondern spart auch Energiekosten. „Mir ist Nachhaltigkeit wichtig“, sagt sie, „ich achte nicht nur zu Hause, sondern auch im Büro darauf.“

Okay, praktische Gründe spielen zum Beispiel bei den Wasserflaschen auch eine Rolle – die Schlepperei, das Gerödel beim Pfand-wieder-zurückbringen. Aber gut fürs Gewissen ist es allemal, und Martha Lewandowski erfüllt obendrein einen Anspruch ihres Arbeitgebers. Seit September gilt in den Bremer Behörden das Programms namens „Beschaffung 4.0“, mit dem sie sich verpflichten, etwa beim Einkauf für Caterings, aber auch bei Ausschreibungen, besonders darauf zu achten, dass öko-soziale Kriterien erfüllt sind.

Um auch das Augenmerk der rund 47 000 Angestellten mehr auf die Themen Nachhaltigkeit und fairen Handel zu lenken, hatte das Büro von Ulrike Hiller, Bremens Bevollmächtigte beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit, eine Adventsaktion mit Verlosung für besonders „faires“ Verhalten im Büro gestartet. Am Dienstag loste Hiller mit ihrem Team 24 Gewinner aus, darunter auch Lewandowski, die ein Paket mit fair gehandeltem Kaffee, Tee und einem Becher überreicht bekam.

Nachhaltiges Leben hat nichts mit Vermögen zu tun

„Wir waren in Bremen das erste Bundesland, das 2009 ein Landesgesetz für faire und soziale Kriterien bei der Vergabe von Verfahren erlassen hat“, sagt Hiller. „Aber bei dem Thema kann jeder mitmachen, jeder kann seinen Beitrag leisten. Das hat auch nichts damit zu tun, ob man arm oder reich ist. Faire Produkte kann man auch im Discounter kaufen.“ Leitungswasser statt Plastikflaschen, den Computer oder die Schreibtischlampe nach Feierabend ausschalten, Heizungen nicht unnötig aufdrehen, fair gehandelten Kaffee oder Tee kochen, Tablets statt Papierwust im Büro: Es braucht meist keine großen Anstrengungen, um ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in den eigenen Alltag einzubauen. „Manchmal genügt schon ein kleiner Schubser, damit man das versteht“, sagt Hiller.

Wenn zum Beispiel die 73 Prozent der Stadt-Angestellten, die bei der Adventsumfrage mitmachten und darin angaben, künftig die Treppe statt des Fahrstuhls zu nehmen, das wirklich umsetzen, sparen sie pro Jahr 1236 Euro Strom. Und wenn die 23 Prozent, die künftig Handtücher statt Papiertücher benutzen wollen, das auch tun, sparen sie pro Jahr jede Menge Müll.

Zur Sache

Nachhaltigkeits-Konferenz

„17 Ziele für eine bessere Welt“ wollen die Vereinten Nationen bis 2030 erreichen. Vier dieser Ziele, darunter der Zugang zu sauberem Wasser, werden 2019 Schwerpunkt einer Konferenz in Bremen sein. Im März treffen sich Vertreter von Bremens Städtepartnern, also aus Dalian, Danzig, Durban, Haifa, Izmir und Riga in der Hansestadt. Auch Außenminister Heiko Maaß (SPD) wird erwartet. Geplant ist ein Austausch der Partnerstädte untereinander über ihre Projekte zu den Nachhaltigkeitszielen. Bereits 2016 hatte Bremen eine Städtepartner-Konferenz organisiert, damals aber eher auf Fachebene. Jetzt sollen unter anderem Vertreter der Stadtteile und aus den Schulen vorstellen, was sie für Nachhaltigkeit tun.