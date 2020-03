Der Virologe Andreas Dotzauer leitet seit 2014 das Laboratorium für Virusforschung an der Uni Bremen. (Louis Kellner)

Dürfen unsere Kinder noch draußen mit den Nachbarskindern spielen?

Andreas Dotzauer: Sich an der frischen Luft zu bewegen, kann nicht schaden, im Gegenteil. Wenn Kinder draußen spielen, muss man aber auch darauf aufpassen, dass sie nicht dicht beieinandersitzen, sondern anderthalb bis zwei Meter Abstand halten. Die Spielplätze sind aus gutem Grund gesperrt worden. Selbst wenn die Kinder jeden Tag zusammen spielen und beinahe wie Geschwister aufwachsen.

Sie haben Kontakt zu ihren Eltern, die wiederum Kontakte zu anderen haben. Deshalb ist es auch für Kinder besser, die Kontakte zu allen außerhalb der Familie einzuschränken. Im Hinterkopf sollte man immer behalten, dass Kinder nach den bisherigen Erkenntnissen infiziert sein können und keinerlei Symptome entwickeln und damit andere anstecken können.

Wenn man viele Geschäfte schließt und nur einige wenige geöffnet lässt, ist dann die Gefahr nicht noch größer, dass man sich dort ansteckt, wo sich vielleicht noch mehr Menschen als sonst aufhalten?

Das stimmt grundsätzlich, deshalb gibt es auch eine Reihe von Initiativen, um dort eine Ausbreitung zu verhindern. Manche Supermärkte wollen zu gewissen Zeiten nur für Senioren öffnen. Andere weisen darauf hin, dass man Abstand halten soll. Bargeld wird nicht mehr angenommen. Sonntagsöffnung wird erwogen. Auch hier kann man nur an jeden einzelnen appellieren, nicht häufiger einkaufen zu gehen als unbedingt nötig, einen Abstand von mindestens anderthalb Metern zu halten, in die Armbeuge zu husten und zu niesen, Einmalhandschuhe zu benutzen und sich vorher und hinterher die Hände zu waschen oder bestenfalls zu desinfizieren.

Mehr zum Thema Podcast zum Coronavirus Teil 2: Bremer Virologe beantwortet weitere Leser-Fragen Ihre Fragen rund um das Coronavirus reißen nicht ab. In einer zweiten Podcast-Folge gibt der Bremer ... mehr »

Ist es besser, wenn man sich die Hände nach der Handhygiene gemäß der Vorschläge des Robert-Koch-Instituts mit einem Papier- statt mit einem Frotteehandtuch abtrocknet?

Auf jeden Fall ist es besser, sich die Hände mit Einmalhandtüchern abzutrocknen, weil sich Viren vermutlich auch auf Frottee länger halten können.

Mein Mann und ich sind über 70 Jahre alt. Darf ich weiter mit meinen gesunden Altersgenossinnen im Wald oder Park spazieren gehen?

Das ist kein Problem, solange man einen größeren Abstand hält und sich kontaktlos begrüßt und verabschiedet.

Sind benutzte Taschentücher Sondermüll?

Sondermüll sind sie nicht gerade, aber man sollte sie nicht mehrfach benutzen und nicht herumliegen lassen, sondern gleich in den Müll werfen.

Worauf sollte ich achten, wenn ich meinen Nachbarn helfe?

Wenn die Nachbarn zu einer Risikogruppe gehören und deshalb abgeschottet sind, sollte man sehr genau auf die empfohlenen Verhaltensregeln achten: Die Waren beim Einkauf in die mitgebrachte Tasche legt, nicht in einen Einkaufswagen. Den Einkauf nicht direkt übergeben, sondern vor die Tür stellen, Einmalhandschuhe tragen. Gut wäre es, wenn die Menschen, die den Korb annehmen und auspacken, ebenfalls Handschuhe tragen würden, die sie nach dem Auspacken des Einkaufs wegwerfen können und sich gründlich die Hände waschen und desinfizieren.

Muss ich Obst und Gemüse abwaschen, vor allem, wenn es beispielsweise aus Spanien kommt?

Auf jeden Fall sollte man Obst und Gemüse abwaschen, noch viel besser ist, wenn man die Früchte schält und sich vorher und hinterher nach den bekannten Regeln die Hände wäscht. Das Herkunftsland spielt insofern keine Rolle, als man nicht weiß, ob die Person, die das Obst zuvor in den Händen hatte, infiziert ist oder nicht, einerlei in welchem Land das passiert ist.

Könnte es sein, dass Geschirrspülmittel die bessere Seife ist?

Nein, das kann man so nicht sagen. Seifen und Geschirrspülmittel haben einen unterschiedlichen Gehalt an Tensiden, die bakterielle Zellwände angreifen. Aber das macht keinen großen Unterschied aus. Desinfektionsmittel ist allerdings noch besser als Seife.

Was bewirkt das empfohlene Lüften in Räumen?

Es bewirkt, dass sich die Anzahl der Tröpfchen, über die sich die Viren verbreiten und die eine Weile im Raum schweben, verdünnt werden. Von je weniger Viren man umgeben ist, desto kleiner ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken. Sich mit mehreren Menschen in einem kleinen Raum bei geschlossenen Fenstern aufhalten, ist momentan das Falscheste, was man tun kann. Wenn man sich zu mehreren treffen muss, muss man Abstand halten, noch besser ist es, wenn man solche Treffen an die frische Luft verlegt.

Können sich Haustiere infizieren und das Virus an Menschen weitergeben?

Mir ist bekannt, dass von einem Fall in China berichtet wurde. Soweit ich weiß, ist es auch unsicher, ob dieser Hund wirklich infiziert war. Es gibt dazu keine weiteren Anhaltspunkte. Die Fakten sprechen bisher dagegen, dass von Haustieren eine Gefahr ausgeht.

Worauf achte ich beim Besuch eines Podologen oder Physiotherapeuten?

Die Frage ist, ob so ein Besuch unbedingt sein muss. Ich würde dazu raten, alle derartigen Besuche sicherheitshalber aufzuschieben. Auch Termine beim Augen- und Zahnarzt sollte man wirklich nur wahrnehmen, wenn man akute Probleme oder Schmerzen hat.

Meine Mutter ist in einem kleinen Altersheim untergebracht. Ich kann nicht mir ihr telefonieren. Sie hat eine Terrasse vor ihrem Zimmer. Darf ich in nötigem Abstand und mit Atemschutzmaske von draußen einen Besuch machen und kurz mit ihr sprechen?

Ich kenne die Umstände vor Ort natürlich nicht. Aber wenn der Abstand groß genug ist, sehe ich da keine Probleme. Grundsätzlich sollte man den Kontakt zu Senioren am besten am Telefon oder über das Internet aufrechterhalten. Senioren gehören eindeutig zur Risikogruppe, das zeigen alle Daten, die wir haben, manche sind sogar mit mehreren Risiken belastet. Beachtet werden sollte: Bestimmte Pflegeeinrichtungen dürfen nicht mehr betreten werden. Einige Altersheime haben eigene Besucherregelungen aufgestellt.

Gibt es gesichertes Wissen zur Lebensdauer des Virus außerhalb des Körpers?

Über die Stabilität des Virus ist bis jetzt noch nicht viel bekannt, weil es noch zu neu ist. Es gibt Untersuchungen zu anderen Coronaviren. Sie sind stabiler als andere Viren und überleben je nach Oberfläche mehrere Stunden bis hin zu Tagen.

Kann man schon sagen, dass alle, die schon einmal infiziert oder erkrankt waren, fortan immun gegen das Virus sind?

Das wird in der Fachwelt gerade heftig diskutiert, bislang kann man das noch nicht gesichert sagen. Die Faktenlage ist noch zu unklar, sodass man dazu noch keine verlässliche Aussage treffen kann.

Mein Mann und ich sind beide 67 Jahre alt. Sollen wir uns noch gegen Grippe oder Pneumokokken impfen lassen?

Ich bin kein Mediziner, bin aber der Ansicht, dass das grundsätzlich nicht schaden kann. Wenn weitere Krankheiten zu einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus hinzukommen, kann das den Verlauf sehr negativ beeinträchtigen. Eine Impfung schützt nicht gegen das neuartige Virus, aber sie schützt davor, dass mehrere Krankheiten sich gegenseitig verstärken. Wichtig ist es aber, den Arzt dazu zu befragen.

Könnte es sein, dass das neuartige Coronavirus sozusagen durch eine Unachtsamkeit aus einem chinesischen Labor entwichen ist? Hat die Wissenschaft an diese Möglichkeit gedacht?

Daran hat sie tatsächlich gedacht. Theoretisch ist das auch möglich, allerdings wurde das Virus untersucht, um herauszufinden, ob es sich um einen sogenannten Laborstamm handelt. Es gibt keinen Hinweis, dass es manipuliert wurde. Grundsätzlich muss man sich vor Verschwörungstheorien in Acht nehmen. An vielem, was im Internet kursiert, ist nichts dran.

Kann man private Treffen überhaupt noch angstfrei besuchen, beispielsweise Geburtstagsfeiern im kleinen Familienkreis?

Ich halte es für gut, wenn man solche Treffen verschiebt. Ich glaube, man kann unter diesen Umständen auch eine Geburtstagsfeier ausnahmsweise einmal verschieben.

Mehr zum Thema Kontrollen in der Coronakrise Auf Streife mit dem Ordnungsamt Bestimmte Läden müssen wegen der Coronakrise geschlossen bleiben. Das haben am Freitag wieder ... mehr »

Wenn das Virus so aggressiv ist, warum darf in der Öffentlichkeit noch geraucht werden? Durch den Qualm verbreitet es sich doch auch weiter?

Nein, es ist nicht davon auszugehen, dass das Virus durch Rauchen stärker verbreitet wird als durch Atmen. Dennoch muss man dringend vom Rauchen abraten, denn Raucher gehören zur Risikogruppe.

Zur Person

Andreas Dotzauer leitet seit 2014 das Laboratorium für Virusforschung an der Uni Bremen. Die Abteilung beschäftigt sich mit der Aufklärung von Mechanismen der Entstehung bei Viruserkrankungen und von Wechselwirkungen zwischen Viren und Wirtszellen.