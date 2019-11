Blinde oder sehbehinderte Personen konnten nicht gleichberechtigt an der Bremer Bürgerschaftswahl teilnehmen, erklärte eine blinde Frau in einem der Verfahren. (Joerg Sarbach /dpa)

Zwei Einsprüche gegen die Bürgerschaftswahl im Mai dieses Jahres sind am Donnerstag vom Wahlprüfungsgericht Bremen zurückgewiesen worden. In einem der Verfahren hatte eine blinde Frau erklärt, die Hürden für blinde oder sehbehinderte Personen seien so hoch gewesen, dass sie nicht gleichberechtigt an den Wahlen teilnehmen konnten. In dem anderen Verfahren hatte ein Mann unter anderem die Auszählung mithilfe von elektronischen Geräten kritisiert.

Im ersten Verfahren erklärte das Gericht, dass die in der Landeswahlordnung hinterlegten Vorschriften für Blinde und Sehbehinderte eingehalten wurden. Darin ist festgelegt, dass Muster der Wahlzettel den Blindenvereinen vor dem Wahltag vorgelegt werden und dass am Wahltag sogenannte Stimmzettelschablonen vorliegen, die das Kreuze setzen erleichtern. „Diese Vorschriften und die auf ihrer Grundlage ergriffenen Maßnahmen stellten hinreichend sicher, dass blinde und sehbehinderte Personen ihr Wahlrecht auch tatsächlich ausüben können“, begründet das Wahlprüfungsgericht seine Entscheidung.

Auch im zweiten Verfahren wies das Gericht den Vorwurf zurück, die Wahl habe durch die elektronische Stimmauszählung gegen „den Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl“ verstoßen. Der Mann hatte kritisiert, für die Wahlvorstände sei nicht einsichtig gewesen, wie das eigentliche Auszählen der Stimmen durch die Software abläuft. Das Wahlprüfungsgericht widersprach den Einwänden: Die abgegebenen Stimmen wurden demnach im Sechs-­Augen-Prinzip und mithilfe eine Datenverarbeitungssoftware gezählt, die zuvor vom Landeswahlleiter zugelassen worden war.