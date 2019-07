Der Trend, dass Bremer ihre Stadt verlassen und ins Umland ziehen, ist auch im vergangenen Jahr ungebrochen geblieben. (Christin Klose/dpa)

Der Trend, dass Bremer ihre Stadt verlassen und ins Umland ziehen, ist auch im vergangenen Jahr ungebrochen geblieben. Das ergibt sich aus Zahlen des Statistischen Landesamtes, die am Dienstag vorgelegt wurden. Demnach sind 2325 Menschen mehr in die Nachbargemeinden abgewandert als von dort nach Bremen gekommen sind. Dass die Zahl der Einwohner in der Stadt trotzdem leicht gestiegen ist, hat in erster Linie mit dem Zuzug von Ausländern zu tun – „ein bedeutender Faktor des Bevölkerungswachstums im Jahr 2018“, teilt die Behörde mit.

Die Zuzügler aus dem Ausland, insgesamt 13 136, kommen aus mehr als 100 Staaten. Knapp 60 Prozent stammen den Angaben zufolge aus Europa, die meisten davon aus EU-Staaten. Weitere wichtige Herkunftsländer seien die Türkei, Syrien und Indien gewesen. Der Anteil von Einwohnern ohne deutschen Pass lag in der Stadt Bremen vergangenes Jahr bei 18,2 Prozent. Er ist seit dem Jahr 2014 (13,6 Prozent) stetig gestiegen.

Alles in allem sind am Jahresende 2018 in der Stadt Bremen 569 352 Einwohner gezählt worden, das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent. In Bremerhaven ist die Bevölkerung um 0,5 Prozent auf 113 634 gewachsen. Bundesweit lag die Quote bei 0,3 Prozent.

Die Daten der Statistiker spielen in ein herausragendes Thema des Senats hinein. SPD und Grüne hatten in der vergangenen Legislaturperiode die Wachsende Stadt zum Leitthema erkoren. Im Fokus stand unter anderem die Abwanderung ins Umland. Es sind vor allem junge Familien, die Bremen den Rücken kehren. Gegenhalten wollte der Senat mit einer Bauoffensive, durchschlagenden Erfolg hatte das aber nicht. Zwar ist zum Beispiel in der Überseestadt preisgünstiger und zum Teil geförderter Wohnraum entstanden. Mangel herrscht aber immer noch insbesondere an Einfamilienhäusern.

Eines der Gebiete, in dem solche Häuser entstehen sollten, ist die ehemalige Galopprennbahn auf der Grenze zwischen Hemelingen und der Vahr. Das hat sich erledigt, nachdem eine Bürgerinitiative gegen die geplante Bebauung mobil machte und mit einem Volksentscheid Erfolg hatte. Einfamilienhäuser werden in größerem Stil derzeit nur in der Gartenstadt Werdersee zwischen Huckelriede und Habenhausen errichtet.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Juni wurden in der Stadt Bremen im vergangenen Jahr 1809 Wohnungen fertiggestellt, etwas mehr als im Vorjahr. Negativ ist die Entwicklung bei den Baugenehmigungen, sie gingen auf 2270 zurück, ein Minus von neun Prozent.