Kinderpornografie im Darknet: Der Fall aus der Wesermarsch erregte bundesweit Aufsehen im Herbst 2017. (dpa)

Wegen versuchter Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes in vier Fällen, wegen des Verschaffens von Kinderpornografie und wegen der Aufforderung zur Vergewaltigung ist ein 40 Jahre alter Bremer vom Landgericht Oldenburg zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Dies berichtet unter anderem die Nordwest-Zeitung aus Oldenburg.

Demnach muss der Bremer für dreieinhalb Jahre in Haft.Im März schon war ein 24-Jähriger aus Brake in der Wesermarsch wegen des sexuellen Missbrauchs an einer Vierjährigen verurteilt worden. Er muss für viereinhalb Jahre in Haft. Der Fall des vierjährigen Mädchens aus dem Kreis Wesermarsch hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil die Polizei mit Bildern des Mädchens aus dem Internet nach den Tätern gefahndet hatte. Kurz nach Veröffentlichung der Bilder hatte die Polizei im Oktober den 24-Jährigen aus Brake festgenommen. Der Freund der Mutter soll das Kind zwischen Oktober 2016 und Juli 2017 mehrfach sexuell missbraucht haben. Aufnahmen davon wurden auf einer kinderpornografischen Plattform im sogenannten Darknet verbreitet.

Konkrete Anweisungen per Chat

Der 40-jährige Bremer, der ebenfalls pädophile Neigungen hat, hatte den 24-jährigen Braker im Internet kennengelernt. Er hat ihm per Chat konkrete Anweisungen gegeben, was er mit dem vier Jahre alten Mädchen machen sollte, berichtet die Nordwestzeitung vom Prozess. Der Braker soll seine Taten mit Fotos dokumentiert und so den Eindruck erweckt haben, sie zeitgleich auszuführen. Es blieb allerdings nur der Straftatbestand der versuchten Anstiftung übrig, weil der 24-Jährige die Taten nicht zeitgleich ausführte. Der Anwalt des Bremers plädierte laut NWZ daher auf Freispruch, weil die Taten nicht in dem Moment des Chats stattgefunden hatten. Sein Mandant habe zu nichts anstiften können, was gar nicht stattgefunden habe in dem Moment, so der Anwalt.

Dass die beiden Männer überführt wurden, war kanadischen Ermittlern zu verdanken. Sie fanden im Darknet ein Video von dem Missbrauch und alarmierten das Bundeskriminalamt (BKA). Das BKA hatte die öffentliche Fahndung damals damit begründet, dass die Befürchtung bestand, dass das Mädchen weiterhin seinem Peiniger ausgesetzt war. (cah)