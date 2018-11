Der Bremer Weihnachtsmarkt lockt mit Speisen, Getränken, Fahrgeschäften und Handarbeiten. (Christina Kuhaupt)

Ab Montag weihnachtet es wieder sehr im Herzen Bremens: Mit einer feierlichen Eröffnung im Dom um 16 Uhr startet der Bremer Weihnachtsmarkt auf Marktplatz, Domshof und rund um die Liebfrauenkirche. Dompastorin Ingrid Witte leitet die Feierstunde, der Knabenchor der Kirchengemeinde Unser Lieben Frauen begleitet die Veranstaltung musikalisch. Im Anschluss schaltet Bürgerschaftspräsident Christian Weber die Lichter des Weihnachtsbaumes in Bremens guter Stube an.

Öffnungszeiten:

Die Buden und Geschäfte sind montags bis donnerstags von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet, freitags und samstags zwischen 10 und 21 Uhr sowie 11 bis 20.30 Uhr an den Sonntagen.

Anfahrt:

Durch die zentrale Lage und eine entsprechend gute Öffi-Anbindung können Besucher das Auto getrost stehen lassen. Die Domsheide knapp 100 Meter entfernt ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte für Busse und Straßenbahnen in Bremen, die Linien 2 und 3 fahren mitten durch das Areal des Weihnachtsmarktes. Von der Domsheide sind Auswärtige innerhalb von sechs Minuten am Hauptbahnhof und in zehn Minuten am Flughafen, falls eine besonders weite Anreise bevorsteht. Dann spricht auch nichts gegen einen Abstecher zum Glühwein- oder Metstand.

Parken:

Wer dennoch mit dem Auto anreist, findet direkt am Weihnachtsmarkt keine Parkmöglichkeiten. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass wildparkende Autos abgeschleppt werden, so groß die Versuchung auch sein mag. Hier finden Sie Informationen zu den Parkhäusern im Stadtbereich.

Der Park-and-Ride-Platz Grolland an der Norderländer Straße ist durch die Straßenbahnlinien 1 und 8 mit der Innenstadt verbunden. Besucher können dort kostenlos ihr Auto parken und seelenruhig den Weihnachtsmarkt erkunden.

Am Kuhhirtenweg auf dem Stadtwerder befindet sich zudem ein Stellplatz für Wohnmobile. Von da aus sind es etwa 1,7 Kilometer Fußmarsch zum Markt.

Hotels / Übernachtung:

Wer nicht nur ein paar Stunden auf dem Bremer Weihnachtsmarkt verweilen möchte, kann sich bei der Bremer Touristik Zentrale über Schlafmöglichkeiten erkundigen.

Programm:

Vier Karussells, 25 Süßwarengeschäfte, 16 Ausschankbetriebe und 43 Geschäfte mit kulinarischen Angeboten öffnen für die Besucher. Dazu kommen 44 Stände mit Weihnachtsartikeln und Kunsthandwerk sowie weitere 35 Verkaufsstände, die unter anderem Kerzen, Hüte, Honig oder Schreibwaren verkaufen.

Gleich neben dem Dom am Brautportal bezieht der Weihnachtsmann eine kleine Hütte und öffnet jeden Tag vom 27. November bis zum 23. Dezember um 16 Uhr seine Türen. Er hat ein offenes Ohr für die Kinder und liest ihnen eine kurze Geschichte vor.

Mit dabei auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt sind die Winterfantasien: Fünf Fantasiewesen mit beleuchteten Gewändern auf Stelzen und musikalischer Begleitung wandeln jeden der vier Freitage von 18 bis etwa 18.45 Uhr über den Markt.

Bis auf den 23. Dezember ertönen jeden Samstag und Sonntag um 18 Uhr Posaunenklänge über dem Markt. Vom Rathausbalkon spielen die Turmbläser bekannte Weihnachtslieder.

Hilfe:

Die Polizei hat ein mehrstufiges Konzept für die Sicherheit des Weihnachtsmarktes und des Schlachtezaubers. Dieses orientiert sich an den vom Bundeskriminalamt sowie den von der Polizei Bremen erstellten Gefährdungsprognosen, erklärt Sprecher Nils Matthiesen. Die Polizei stehe im engen Austausch mit anderen Sicherheitsbehörden und den Marktbetreibern. Hinweise auf eine konkrete Bedrohung in Bremen gebe es aber nicht, betont Matthiesen.

Uniformierte Polizisten und Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes schützen den Weihnachtsmarkt. Wer Opfer einer Straftat wird, oder etwas Verdächtiges beobachtet, soll auf Anraten der Polizei unverzüglich den Notruf 110 wählen und sich Hilfe holen.

Fundsachen:

Für verloren gegangene Gegenstände gibt es auf dem Weihnachtsmarkt keinen gesonderten Stand. Wer etwas vermisst, kann sich an die Polizei wenden oder an das städtische Fundbüro.

Verbotene Gegenstände:

Auf dem Weihnachtsmarkt gelten die allgemeinen Einschränkungen für Volksfeste. Waffen, Feuerwerkskörper und gefährliche Gegenstände jeder Art sind strikt verboten. Auch Glasflaschen dürfen Besucher nicht mitführen. Allerdings gibt es auf dem Weihnachtsmarkt keine engmaschigen Kontrollen wie etwa auf dem Freimarktgelände, sagt Wolfgang Ahrens, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Bremer Märkte. Von daher ist jeder Besucher gefragt, für einen sicheren und entspannten Weihnachtsmarktbesuch zu sorgen. „Man sollte sich einfach benehmen wie ein normaler Mensch“, empfiehlt Ahrens augenzwinkernd.

Der Schlachtezauber setzt auf ein maritimes und mittelalterliches Ambiente. (Christina Kuhaupt)

Schlachtezauber:

Zum 15. Mal öffnet zeitgleich mit dem Weihnachtsmarkt das hanseatische Piratendorf an der Weserpromenade seine Stände. Tavernen, historische Schiffe und Freibeuterdorf geben dem Treiben am Wasser einen Hauch maritim-mittelalterlicher Romantik. Neben Kunsthandwerk gibt es dort auch allerhand kulinarische Besonderheiten wie Elchbratwürste und Met.

80 Kubikmeter Holz und Requisiten aus dem Fundus des Überseemuseums verwandeln das Weserufer zwischen Erster Schlachtpforte und Heimlichenstraße in ein Freibeuterdorf. An den rund 40 Ständen können Besucher zum Beispiel Schneidern, Schmieden, Töpfern oder Kerzenziehern in historischen Kostümen bei der Arbeit zuschauen. Neue Händler bieten Seifen und Eselsmilchkosmetik, marokkanische Glasmosaiklampen oder Silberschmuck aus Lateinamerika feil. Heißer Met oder Fruchtwein wird in den Tavernen genossen, eine orientalische Mokkastube lädt zu Tee, Kaffee und Gebäck, Deftiges serviert unter anderem der Fleischbräter im Schlachte-Schiff.

Wechselnde Konzerte und Theaterstücke finden auf der Holzbühne an der Teerhofbrücke statt. Musikanten, Spielmannsleute und Gaukler mischen sich aber auch unter die Menschen. Höhepunkt des Eröffnungstags (26. November) ist das traditionelle zehnminütige Höhenfeuerwerk, das gegen 18.30 Uhr beginnt.

Mit weniger Andrang ist hier nicht zu rechnen, an der Schlachte geht es ebenso dicht gedrängt zu wie auf dem großen Weihnachtsmarkt.

Eislaufbahn (fehlt dieses Jahr):

Die Eislaufbahn vor der Handwerkskammer am Ansgarikirchhof wird in diesem Jahr nicht aufgestellt. Grund dafür seien die Baustellen auf dem Areal, sagt Tim Cordßen, Sprecher des Wirtschaftssenators. Ein alternativer Platz stehe nicht zur Verfügung. 2017 konnten Bremer vom 28. November bis zum 23. Dezember die Eisfläche nutzen. Für immer abgeschafft ist die Eislaufbahn aber nicht, heißt es aus dem Wirtschaftsressort.

Webcam:

Hier sendet eine Webcam alle 30 Sekunden ein neues Livebild und zeigt so von den Türmen des Doms aus das Treiben auf dem Pflaster.

Wann endet der Weihnachtsmarkt?

Am 23. Dezember schließen die Stände um 20.30 Uhr. Da der Abbau noch in derselben Nacht beginnt, ist an Heiligabend vor dem Rathaus vom festlichen Trubel nichts mehr zu sehen. Dann müssen alle Weihnachtsfans knappe elf Monate warten, ehe es auf dem Domshof wieder nach Glühwein und Schmalzgebäck duftet.