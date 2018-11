Auch der Schlachtezauber ist gestartet

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bremer Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Es weihnachtet wieder in Bremen: Am Montagnachmittag haben Weihnachtsmarkt und Schlachtezauber in Bremen eröffnet.