Rund 3,2 Millionen Menschen haben in diesem Jahr nach einer Schätzung des Wirtschaftsressorts den Bremer Weihnachtsmarkt besucht. So viele wie nie zuvor. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Das Wirtschaftsressort zieht ein überaus positives Fazit des diesjährigen Bremer Weihnachtsmarktes und Schlachtezaubers. Die Besucherzahl wird auf 3,2 Millionen geschätzt – das seien 200.000 mehr als in den Vorjahren. Die Hotels in der Innenstadt mit ihren 10.000 Betten seien an den Wochenenden nahezu ausgebucht gewesen.

Die Märkte seien aber auch unter der Woche gut besucht gewesen, teilte ein Sprecher von Senatorin Kristina Vogt (Linke) mit. Als Gründe nennt er das Wetter, aber auch das Konzept. Das hat sich aus Sicht der Behörde bewährt. Die Mischung aus Ausschankbetrieben, Imbissständen, Weihnachtsartikeln und Kunsthandwerk sei gelungen.

Die Senatorin lobte das erhöhte Bewusstsein der Standbetreiber für Nachhaltigkeit. Nach Auskunft der Schausteller hätten 70 Prozent der Imbissstände ihre Verpackungen auf umweltbewusste Materialien umgestellt.