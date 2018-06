Bremens gute Stube, der Marktplatz. Der 2015 geborene Bremer hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 79,8 Jahren. (Christian Walter)

Erneut ist Bremen bei einem Ländervergleich das Schlusslicht. Das legt jedenfalls eine Mitteilung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nahe. Danach weist das kleinste Bundesland zwischen 1982 und 2015 den niedrigsten Zugewinn der durchschnittlichen Lebenserwartung auf (5,9 Jahre): Wer 1982 im Zwei-Städte-Staat zur Welt gekommen ist, hatte laut GDV im Schnitt eine Lebenserwartung von 73,9 Jahren; wer 2015 geboren wurde, konnte dagegen schon auf 79,8 Jahre Lebenszeit hoffen. In Berlin lag der Zuwachs bei 8,6 Jahren – das ist der höchste Wert bundesweit.

Leben die Bremerinnen und Bremer also deutlich kürzer als die Hauptstädter? Nein, das zeigt ein zweiter Blick auf die Statistik. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Berlinerinnen und Berliner, die 2015 geboren wurden, betrug 80,5 Jahre – mit 79,8 Jahren liegt Bremen nur knapp dahinter. Der Spitzenwert für Berlin erklärt sich vielmehr damit, dass die dortige Ausgangslage im Jahr 1982 schlecht war (durchschnittliche Lebenserwartung: 71,9 Jahre). Mit anderen Worten hatten die Hauptstädter im Vergleich zu den Bremern deutlich mehr aufzuholen. Allerdings bedeutet eine durchschnittliche Lebenserwartung von 79,8 Jahren für Bremen gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland den zweitschlechtesten Wert im Bundesvergleich. Nur in Sachsen-Anhalt leben die Menschen statistisch gesehen noch kürzer, nämlich durchschnittlich 79,2 Jahre. In Niedersachsen lag die durchschnittliche Lebenserwartung der im Jahr 2015 Geborenen bei 80,5 Jahren (Ausgangswert 1982:74 Jahre).

Insgesamt zeigt das Zahlenwerk, dass sich die Schere seit 1982 geschlossen hat – ein positiver Trend also. Vor 35 Jahren lag zwischen der niedrigsten Lebenserwartung (71,6 Jahre) in Mecklenburg-Vorpommern und der längsten Lebensdauer (75 Jahre) in Baden-Württemberg ein Unterschied von 3,4 Jahren. Für den Jahrgang 2015 ist die durchschnittliche Lebenserwartung auf 79,2 bis 81,8 Jahre gestiegen. Gleichzeitig weichen kürzeste und längste Lebenserwartung nur noch um 2,6 Jahre voneinander ab. Und die markanten Unterschiede, die es nach der Wende zwischen Ost und West gab, sind praktisch ganz verschwunden. In den wirtschaftlich florierenden Ländern Baden-Württemberg, Bayern und Hessen war dabei die durchschnittliche Lebenserwartung durchweg am höchsten.

Zahlen des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung

Die Zahlen stammen aus einer Untersuchung, die das Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock (MPIDR) für den GDV durchgeführt hat, erklärt Verbandsmitarbeiter Thomas Richter. Die Studie ermögliche es erstmals, die Entwicklung in den heutigen 16 Bundesländern auch für die Zeit vor der Wende zu vergleichen. Unabhängig vom GDV erforsche das Max-Planck-Institut die Faktoren, die sich positiv und negativ auf die Gesundheit und damit auch auf die Lebensdauer auswirken. So lasse sich die stabile Spitzenposition von Baden-Württemberg, Bayern und Hessen mit der wirtschaftlichen Stärke dieser Regionen erklären. Sie bieten gute Berufschancen, gerade für Akademiker. Und mit dem Bildungsgrad steigen die Chancen, gesund zu leben. Umweltfaktoren spielten ebenfalls eine Rolle. Das zeige die Entwicklung in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung, so die GDV-Mitteilung, sei dort die Umweltbelastung durch die Industrie gesunken, was zum Beispiel die Luftqualität spürbar verbessert habe.

Die Menschen in Deutschland werden immer älter und bleiben länger fit. Jedoch hätten Studien ergeben, dass die meisten Deutschen ihre Lebenserwartung unterschätzen und obendrein häufig ein falsches, negatives Bild vom Alter haben. Grund genug für den GDV, die positiven Aspekte der längeren Lebensdauer zu unterstreichen und den Blick darauf zu richten, wie die „gewonnenen Jahre“ am besten genutzt werden können.