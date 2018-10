Die Weserwehr in Hastedt (Christina Kuhaupt)

Am Donnerstag, den 27. September wird die Fußgängerbrücke des Weserwehrs von acht bis 16 Uhr gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten am Weserwehr. Die Anlage wird jährlich überprüft. Am Wehrfeld 2 wurden dabei Mängel festgestellt. Diese sind nun beseitigt und das Wehrfeld soll wieder in Betrieb genommen werden. Dafür wird es geflutet und zum Unterwasser hin abgedämmt. In einem letzten Arbeitsschritt werden drei 20 Tonnen schwere Dammbalken im Oberwasserbereich entfernt. Das erledigen Schwerlastkräne. Aufgrund ihrer Größe blockieren sie allerdings die gesamte Fahrbahn. Für die Dauer der Arbeiten wird eine Umleitung zur Karl-Carstens-Brücke ausgeschildert sein. (gah)