Das Westbad ist laut Testberichte.de das Bad mit den schlechtesten Google-Rezensionen Deutschlands.

Das Bremer Westbad ist das unbeliebteste Freibad Deutschlands. Zumindest, wenn es nach dem Internetportal Testberichte.de geht. Das Unternehmen hat die Google-Rezensionen von mehr als 400 Freibädern in ganz Deutschland ausgewertet, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,5 von 5 Punkten liegt das Bremer Westbad hinter dem Billstedt-Bad in Hamburg auf Platz 412. Das beliebteste Bad laut der Rangliste ist das Naturkulturbad Bad Zschonergrund in Dresden.

Stadionbad auf Mittelfeldplatz

Laut des Rankings schneidet das Freibay Weyhe am besten aus Bremen und Umgebung ab. Es landet bundesweit auf dem 156. Platz. Das Stadionbad neben dem Weserstadion landet auf dem 247. Platz, das Schlossparkbad in Sebaldsbrück auf Platz 264. Das Freibad in Achim rangiert auf Platz 367, das Freibad Blumenthal auf Platz 383.

Im Ranking sind auch Kombibäder mit Hallen- und Freiluftbecken aufgeführt wie das Westbad. Natur- oder Strandbäder ohne befestigte Wasserstellen wurden laut des Internetportals nicht berücksichtigt. Grundsätzlich wurden öffentlich zugängliche Freibäder im Umkreis von rund 20 Kilometern der 81 größten Städte Deutschlands in die Rangliste aufgenommen. Die Methodik und die gesamte Rangliste finden Sie hier.