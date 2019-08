Der 43-Jährige wurde bei einem Urlaub in Alanya festgenommen (Marijan Murat / dpa)

Ein Bremer Sozialarbeiter ist über drei Wochen von türkischen Sicherheitsbehörden an der Ausreise nach Deutschland gehindert worden sein. Das berichtet das Regionalmagazin „Buten un Binnen“. Das Auswärtige Amt in Berlin teilt auf Nachfrage des WESER-KURIER mit, dass ihm ein entsprechender Fall bekannt ist und die deutsche Botschaft in Ankara im Kontakt mit dem Rechtsanwalt des Betroffenen stehe. Weitere Einzelheiten nennt das Auswärtige Amt nicht.

„Buten un Binnen“ zufolge soll der 43-Jährige bei einem Urlaubsaufenthalt im Küstenort Alanya von der Polizei festgehalten worden sein. Der Grund für das Vorgehen soll dem Bericht nach ein Auftritt des Musikers bei einem Verein gewesen sein, dem türkische Behörden Terrorunterstützung vorwerfen. Das wollen die Sicherheitsbehörden anhand seines Facebook-Profils festgestellt haben. Aus dem privaten Umfeld des Mannes berichtet „Buten un Binnen“, die türkische Polizei sei von den Vorwürfen abgerückt. Deshalb kehre der kurdischstämmige Mann, der eine Jugendeinrichtung der Awo Bremen leitet, nächste Woche nach Deutschland zurück. Die türkischen Behörden äußerten sich demnach bisher nicht.